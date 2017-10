Las películas de estreno de 2018 luchan contra los portales de cine online

El mundo cinematográfico está en una de sus mayores encrucijadas, ya que por una parte mantiene un fuerte pulso para llevar al gran público sus grandes producciones y obtener galardones como los Oscar y por otro los portales web para ver películas no dejan de crecer.

Los cinéfilos nunca han estado más de enhorabuena que en estos tiempos en los que

Los cinéfilos nunca han estado más de enhorabuena que en estos tiempos en los que pueden acceder al cine a través de portales en la red. Y es que los cinéfilos esperan las novedades cinematográficas pero también disfrutan de las películas antiguas según sus preferencias de género.

Las películas de acción siguen siendo las favoritas de mucha gente que para este año 2018 cuenta con un estreno de lujo, el de Pantera Negra, una película de la factoría Marvel, encargada de nutrir de sueños a los más aventureros que también disfrutaran de los Vengadores: La guerra del infinito.

Otro portal web de referencia en la red nos hablan del gran impacto de estas películas de acción y animación ya que gustan a toda la familia y permiten ser vistas para el agrado de todos, pero ya ahora se está haciendo una carrera hacia los Oscars de los próximos años que quizás no vean todos los espectadores pero que hace que se mantenga un pulso trepidante entre las productoras: Los Oscars siguen siendo las condecoraciones estrellas del cine y tener una estatuilla es sinónimo de éxito para que las películas lleguen al gran público.

La carrera hacia el Oscar: posibles candidatas para el año 2018

Para el próximo año, The Current War o Dunkerque ya suenan como posibles candidatas. Incluso se ha hablado de que el cine de terror puede tener un lugar de honor en los Oscars con la película Get Out, aunque este género cinematográfico nunca a gustado a la Academia, más preocupada por gustar a todos los públicos y no detenerse en especialidades.

Alexander Payne ha dirigido una película que ha protagonizado Matt Damon, el hombre que quiere encogerse para encontrar la felicidad y parece que ya hay apuestas sobre el número de estatuillas que le pudieran caer. Payne y Damon son dos nombres muy buscados por los consumidores de cine que les agrada conocer al dedillo la cinematografía de actores como estos sin reparar en el género.

Spielberg, por su parte está corriendo para ultimar su próxima película oscarizable que habla sobre un niño judío en la Italia de 1858 que es raptado, educado y formado por una familia católica.

Un biopic sobre la musa de la ópera y el bel canto, Maria Callas, interpretada por Noomi Rapace también está en los primeros puestos de las quinielas, ya que nada gusta más a Hollywood que entrar en la vida de las divas y en el glamour de tiempos pasados, pero parece que hay otro biopic, el del creador del circo americano, que no le queda a la zaga.

Los estrenos del próximo año animan a los espectadores a visitar las grandes salas de los cines

Todo son prisas a estas alturas del año para entrar en la alfombra roja en un momento en que todo se prepara para los estrenos del próximo años que se van a producir con cuentagotas para animar a los espectadores a visitar las grandes salas de los cines, en un momento en que estas están cayendo en favor de los canales en la red, lo cual hace que la industria cinematográfica se tenga que replantear el modo de promocionar las películas y acercarlas a los consumidores para tener un mayor impacto y generar más dinero.

Las empresas son una gran herramienta de transformación social como ha demostrado el mismo Hollywood, que al echar al productor Harvey Weinstein de la Academia por acosador sexual, ha ayudado a muchas personas a denunciar actos tan deleznables.