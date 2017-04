Las mejores ferias que podrás disfrutar en Granada

Como una de las principales ciudades de Andalucía, Granada se impone como uno de los polos más atractivos en cuanto a ocio en ferias y salones de todo tipo.

A lo largo de todo el año, la ciudad granadina acoge a diversos eventos puntuales en ferias y salones tanto nacionales como internacionales que proponen al ciudadano o al turista un amplio abanico de posibilidades de ocio y actividades de lo más interesantes. En dichos eventos empresas o asociaciones de todos los rincones de España y del mundo muestran sus avances y productos, juntando a clientes o aficionados, mediante stands variados en los que dan a conocer la esencia de su empresa. En los últimos tiempos el concepto tradicional de caseta, en estas ferias, está evolucionando, y cada vez son más los que recurren a servicios de creación de stands hechos por empresas como Contemporanea Eventi. A continuación, te ofrecemos una lista de ferias y salones que hacen, o han hecho de Granada un lugar que visitar.

Ferias de ámbito profesional y de investigación

Algunas empresas están de suerte, pues Granada, como uno de los centros de economía en servicios del país, pone en lugar ciertas ferias que satisfarán tanto a las empresas como a demandantes. El congreso SAFH trata de un evento que gira entorno a la industria farmacéutica y a todos los productos de esta rama de la ciencia, y tuvo lugar años atrás en Granada. Además, la ciudad ha acogido diversos eventos relacionados con el mineral, ya sea su aspecto científico como comercial, dadas las prácticas de extracción de minerales de la región, que gozaron de gran éxito y permitieron la reunión de investigadores y empresas que pudieron aplicar sus conocimientos. Todo ello prueba que Granada se ha situado entre aquellas ciudades españolas pioneras en cuanto a avances en investigación y mejoras profesionales y en educación.

Ocio y diversión como eje de algunos salones

Debes saber que en este año de 2017, se celebra en Granada el XXII Salón Internacional del Cómic, el cual goza cada año de un gran número de visitantes debido a su gran importancia. Por otro lado, del 10 al 17 de junio podrás asistir a la Feria de Granada, una de las fiestas más andaluzas del país, que toma lugar en diversos lugares de España, siendo la de Granada, una de las más exitosas, dada su relativa cercanía con Sevilla, ciudad que posee la Feria de Abril más célebre de la península. Durante esos días, la música y la alegría invade la feria y gente de todos los rincones de España se congrega para disfrutar de bailes, comprar, vender, comer o pasar la tarde con animales (una opción ideal para los más pequeños). Una gran cantidad de casetas y stands de todo tipo son instalados cada año con motivo de celebración musical y cultural en zonas periféricas de Granada. Algunos de esos stands poseen temática propia ligada a la zambra flamenca en cuestión, o al puesto de comida o animales que opta por stands o casetas muchos más revolucionarias. Las ventajas son más que obvias; estas empresas tienen la capacidad y recursos en personal cualificado para encontrar el stand que mejor se adapte a tus necesidades y gustos, ya sea para vender algo, o para atraer a aficionados. Algún ejemplo notorio, son los stands temáticos en salones tecnológicos, que destacan por sus revolucionarios modelos que pueden llegar a incluir la propia tecnología en ellos.

La moda y la família

El haber hablado de los stands temáticos nos sirve como perfecta transición para este apartado, en el que justamente tenemos que decirte que algunos de los mejores stands son los que presentan salones o ferias dedicados a eventos más creativos. En ese sentido, el Belmoda Granada, una de las ferias relacionadas con el mundo de los eventos nupciales y otras festividades de ámbito familiar, ofrece siempre al visitante unos stands que rebosan de originalidad, buena estética y elegancia. Muchas son las mujeres que, junto a sus maridos o familias, viajan a Granada para asistir a dicho acontecimiento y encontrar el vestido de boda de sus sueños, o poder obtener suculentas ideas para su fiesta nupcial. Todo salón con una temática que tiene algo que ver con el arte, la estética o la creatividad debe reflejar sus valores a través de los stands, entre otros, pues ellos son la tarjeta de presentación de las empresas o asociaciones que participan. Si quieres visitar el Belmoda en Granada, uno de los salones más famosos de la ciudad, deberás esperar al próximo enero, pues la última edición se llevó a cabo a finales de enero de este mismo año. Por otro lado, los amantes del tatuaje están de suerte este año, ya que del 19 al 21 de mayo el Granada Tattoo Convention tomará lugar, juntando a apasionados de este arte de todos los países del mundo, y trayendo a tatuadores profesionales internacionales. En dicho evento podrás codearte con los mejores profesionales del tatuaje y llevar a cabo ese proyecto de tatuaje que no te decides a hacer sin ningún riesgo, y con la mayor profesionalidad posible en cuanto a higiene, ya que estos recintos son extremadamente estrictos con la ésta y ponen en lugar ciertas leyes y normas que respetar.

Como hemos visto, Granada no sólo tiene por qué ser atractiva por sus bellos monumentos o edificios de ámbito histórico, sino que posee un gran número de posibilidades en cuanto a mundo profesional; a educación e investigación; a arte, creatividad y familia; e incluso en ocio. Gracias a estos eventos, Granada ha logrado desarrollarse a sí misma para lograr entrar en el panorama económico del país, atrayendo a cuantiosos turistas, empresas o grupos de investigadores a sus recintos. Por lo tanto, si deseas participar en una de las ferias que cada año acoge la ciudad Granadina, no olvides tomar buenas costumbres, y recurre a empresas que te den ideas de cómo promocionarte mejor, proponiéndote stands adaptados. Por otro lado, si eres un individuo que no sabe qué hacer durante los próximos fines de semana, no lo dudes y aprovecha las oportunidades que te ofrece Granada.