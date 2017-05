Las gafas de sol que se llevarán este verano

El periodo estival está ya al caer y llega el buen tiempo, es hora de completar el look con las gafas de sol; descubre cuáles son tendencia este próximo verano.

Tras un largo invierno parece que el sol se ha decidido a salir, y por fin podremos ponernos las gafas de sol para dar un look más cool a nuestra apariencia. El problema es que existe un sinfín de modelos y es posible que no sepas por cuál decantarte. Antes de nada, has de tener en cuenta la estructura de tu cara y ver qué modelos te quedan bien, pues no todos favorecen a tu rostro. Te damos, a continuación, la lista de gafas de sol que serán tendencia este verano.

Las Caravan, para un look sofisticado y rudo

Como todo en el mundo de la moda, el modelo Caravan que se llevaba en los años 80 y 90 vuelven como uno de los modelos más esperados de este verano. Su aspecto unisex hace que sea apto para ambos géneros y ya hemos visto a actores del calibre de George Clooney y Julia Roberts llevando estas gafas de sol. Existen dos medidas, por lo que no te será difícil encontrar en páginas web como mygafasdesol.com el modelo con el tamaño perfecto para tu rostro. Te recordamos que es recomendable no optar por el modelo grande si tienes la cabeza pequeña, pues te parecerás a una mosca; y en el caso de tener la cabeza grande, no optes por el modelo pequeño, o quedará un tanto extraño.

El modelo Signet para los amantes del vintage

No podemos negar que lo vintage atrae desde hace unos años, y en 2017 llegará a la cúspide de su popularidad con este modelo de gafas de sol. Este tipo de monturas vieron la luz en los años 50 y aquello que las caracteriza es su estructura. Una vez más, tanto hombres como mujeres podrán disfrutar de este modelo, aunque hay que decir que son las mujeres las que suelen decantarse por las Signet.

Las gafas Aviator nunca pasan de moda

Para muchos, su modelo de gafas de sol favorito. Las gafas de sol tipo aviador llaman la atención por darte un toque misterioso y sexy. Desde que se volvieron a poner de moda a finales de los años 2000 son muchos los hombres que se hicieron con al menos un modelo, pero ahora son las mujeres las que se suman a la moda y optan por dar un toque de misterio a su apariencia. Las gafas de sol Ray Ban siguen siendo unas de las más vendidas hoy en día; te recomendamos visitar la página web recién mencionada para buscar el modelo que más te guste, pues tienen una gran cantidad de modelos distintos y más de 2600 comentarios positivos de los clientes. Así que no te compliques la vida, y búscalas cómodamente desde tu casa, en internet.

Las gafas con forma de ojo de gato

¿Que qué es eso? Seguro que las has visto y has pensado: “¡Qué estrafalario es!” Pero no lo niegues, hay algo en ellas que te gusta y no quieres admitirlo. Y es que cada vez son más los que se decantan por las gafas Eyecat, pues su forma redondeada y las formas geométricas de la parte superior de la montura reflejan tu personalidad atrevida y extrovertida. Hoy en día existe una amplia gama de colores posibles. Si quieres ir a la moda, tendrás que añadirlo al movimiento Eyecat; además, te parecerás a Blair Waldorf de Gossip Girl.

Las Oakley, siempre vigentes

Se trata del modelo más deportivo, y por el que optan, por lo tanto, más los hombres. Pero que no te engañe lo que acabamos de decir: tanto mujeres como hombres las llevan. Desde hace varios años están entre los modelos más vendidos y siempre surgen nuevos colores con cristales llamativos que acaban llamando nuestra atención y haciéndonos comprar un par de gafas más. Son cómodas, con estilo y gancho y te dan un aire interesante. Es apostar por lo seguro, pero la seguridad mola también, ¿no?

Las Big Size para las más exigentes

Las gafas Big Size son las comúnmente conocidas como “gafas de mosca” pues destacan por ser grandes y elegantes. Se trata del modelo perfecto para mujeres que quieran crear tendencia y acompañar sus vestidos más finos y sexys con las gafas de sol idóneas. Puede ser el accesorio ideal para aquellas mujeres que tienen rostros muy finos, pues las gafas les da volumen y carácter, así como para las que poseen rostros sin definición, pues las gafas la marcarán. La marca Prada sigue haciendo los modelos más cotizados y buscados de la red, así que podría ser una buena opción.

Marc Jacobs, una inversión acertada

No hace falta decir en qué medida Marc Jacobs está revolucionando el mundo de la moda desde hace unos 5 años, pues gracias a nuevas estrategias ha logrado ampliar su lista de clientes al añadir a las jóvenes mujeres. Desde bolsos innovadores hasta zapatos que crean tendencia. Su modelo de gafas de sol Colorful Lenses apuesta por colores y formas que salen de lo común para que toda mujer pueda sentirse partícipe de los cambios de la sociedad. Además, son de lo más cómodas. Podría ser el modelo perfecto para este verano.

¿Aún no sabes qué modelo escoger? Alguno de estos 7 modelos te gustará y complementarán tu look. Creemos que alguna de estas ideas, por fuerza, te gustará, pues hay modelos para todos los tipos de persona: desde chicas coquetas hasta otras que quieran comerse al mundo; desde chicos cool hasta otros más agresivos. En la página myfagasdesol encontrarás más de 8000 modelos de gafas de sol, te la recomendamos por que es la que usamos y siempre satisfacen nuestras expectativas.