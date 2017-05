Las claves para organizar una buena despedida de soltero o soltera

Ha llegado el momento de celebrar la despedida de soltero o despedida de soltera, ¿conoces las claves para hacerlo bien? Una despedida de soltero o soltera es una fiesta en la que se reúnen todos los amigos, familiares e incluso conocidos de la novia o el novio para disfrutar de una noche o de varios días despidiéndose de la soltería, y es por ello que se trata de una celebración importante para la pareja, y de ahí que el organizador tenga que poner toda la carne en el asador para que sea inolvidable.

Los distintos tipos de despedida de soltero o soltera

Antes de nada es esencial que tengamos en cuenta algunos detalles importantes relacionados con el tipo de despedida de soltera o soltero que vamos a organizar, y es que es importante tener en cuenta que da lo mismo que estemos preparando una despedida de soltero en Granada que una en Valencia; siempre vamos a tener la posibilidad de elegir entre distintas opciones que se adaptarán mejor a lo que estamos buscando.

Básicamente podemos optar por una despedida de soltero tradicional que durará la tarde y la noche, o directamente nos podemos lanzar y, si es factible para la pareja, organizaremos la despedida de soltera en Granada a lo largo de todo un fin de semana.

El tiempo va a ser importante, ya que será el que nos marque todas las actividades que vamos a poder hacer y el orden más adecuado.

Si podemos elegir realizar la despedida a lo largo de varios días, vamos a poder organizar muchas actividades e incluso dedicar tiempo al descanso para no desfallecer.

Ideas para organizar la mejor despedida de soltero o soltera

Bien, pues una vez que hayamos elegido el tiempo que vamos a dedicar a nuestra despedida, ya podemos ponernos manos a la obra.

El precio es uno de los aspectos que más vamos a tener que mimar, y es que debemos intentar incluir todo tipo de actividades pero sin que por ello se convierta en un desembolso importante para todos los asistentes. No debemos olvidar que los precios irán variando en función del tipo de actividad que realicemos y, por supuesto, del lugar en el que nos encontremos. Es posible que nos interese hacer la despedida soltero Granada aunque vivamos en Bécal, pero siempre tendremos en cuenta que quizás gran parte de los asistentes se tendrán que desplazar, por lo que deberán contar con un medio para hacerlo.

Por otra parte, es fundamental que tengamos en cuenta los gustos individuales de cada uno de los miembros de la pareja. No debemos olvidar que la fiesta la vamos a celebrar en su honor, por lo que es importante que incluya todo lo que les guste y se excluya lo que pueda hacer que se sientan violentos o vaya en contra de algún principio. Por esa razón, ante la duda siempre será mejor preguntar que no organizarlo todo y al final nos falle cualquier cosa, pero eso sí, es mejor consultar directamente a amigos y familiares directos, ya que no queremos desvelar la sorpresa.

También es esencial organizar una completa lista de invitados, y ponerlos a todos en contacto a través de Whatsapp o cualquier otra herramienta o red social, pero por supuesto, los novios deberán quedar fuera, no vayan a enterarse de lo que les estamos preparando.

Las despedidas de soltera en Granada y en cualquier lugar donde vayamos a organizarla requerirá un organizador, es decir, alguien que se encargue no ya sólo de elegir las actividades y realizar las reservas, sino también de estar al tanto el día o los días de fiesta para que todo salga adecuadamente, y la gente sepa lo que tiene que hacer en cada momento pero sin la necesidad de cortar la diversión.

En esencia, para planificar una despedida de soltero o soltera, es necesario establecer una agenda con todas las actividades, y por supuesto intentaremos organizarlo con suficiente tiempo, ya que de esta manera no sólo podemos encontrar mejores precios, sino que además también tendremos la posibilidad de reservar todo tipo de actividades sin miedo a que el cupo ya esté lleno.