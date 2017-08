Las cerraduras y el verano: algunos consejos para te que te vayas tranquilo de vacaciones

En este artículo te dejamos algunos consejos prácticos para que los apliques antes de salir de vacaciones. En el verano siempre hay que tomar precauciones extra, es la época del año en que más robos suele haber. Si sigues estos consejos de cerrajeros 24 horas Valencia podrás irte tranquilo sabiendo que tu casas está perfectamente protegida.

Recuerda la importancia de no mostrarle al mundo que tu casa está vacía. Toma la precaución de hablar con algún vecino o familiar para pase a recoger el correo de tu buzón si vas a estar lejos de tu casa por bastante tiempo . Los ladrones están siempre atentos, y al ver que el buzón se llena, saben que la casa está vacía .

Otra forma de despistar a los ladrones, en particular cuando vamos a estar bastantes días fuera, es dejar el felpudo fuera de casa en posición normal, y nunca enrollado o apoyado en la puerta, ya que esta es la clave de que nos estamos en casa.

Una interesante manera de hacer ver que hay alguien cuando en realidad la casa está vacía es colocar unos relojes con temporizador, que se enciendan en modo automático por la noche. Así, parecerá que hay alguien en casa.

Si aún no tienes alarma, es el momento de hacerte con una . Los ladrones evitan las casas que las tienen.

¿Qué otras medidas generales podemos tener en cuenta para cuidar la seguridad del hogar, no sólo en vacaciones sino los 365 días del año? Desde https://www.cerrajerosvalencia24.es/ nos recomiendan varias cosas, como por ejemplo instalar una segunda cerradura con llave, en lo posible del tipo Fac. Este sistema refuerza mucho la puerta y disminuye enormemente el riesgo robo, porque se trata de una cerradura de tipo doble. Los ladrones evitan todas aquellas situaciones que les complique, buscan realizar sus golpes en situaciones que sean sencillas y que nos les implique mucho tiempo, por eso es importante asegurar todo de tal modo que se desalienten.

Otro punto de protección importante es el escudo protector de bombillo, que es casi más importante que el bombillo en sí. El escudo protector es una pieza que cubre el bombillo por la parte de fuera de la casa. Si es de calidad, evita que se manipule el bombillo y por ende la cerradura. Es otro modo de protegerse.

También hay que estar muy atentos y protegerse del bumping, que el método más utilizado por los ladrones en los últimos tiempos. Se trata de la apertura de la cerradura por medio de un sistema de percusión, que realizan con una llaves especiales de bumping y un martillito de goma que sirve para golpear la llave. Los cacos los compran fácilmente por internet, donde además explican cómo abrir las cerraduras, y por eso se ha vuelto tan peligroso. Aunque hayamos cerrado con llave, con este sistema y casi sin hacer casi ruido, pueden lograr abrir la puerta.

En cerrajeros catarroja disponen de bombillos antibumping, y es importante instalarlos para poder estar tranquilos. Es una instalación sencilla ya que no requiere cambiar toda la cerradura sino solamente el bombillo y con esto tendríamos otro problema resuelto. El sistema de bumping se ha hecho tan conocido que usado por los ladrones incluso para robar varios pisos en un mismo bloque. Y lo peor es que si no contamos con una cerradura antibumping y nos roban, la puerta permanecerá intacta y por ende, si tenemos seguro contra robos, no nos servirá de nada.

Y atención: si tenemos cerraduras Dierre o cualquier cerradura de borjas Dierre, las tenemos que cambiar. Este tipo de cerraduras presentan un grave problema, y es que ha salido un tipo de ganzúa que puede comprarse fácilmente por internet y que no requiere ningún conocimiento específico de cerrajería; con esta ganzúa, los ladrones pueden abrir este tipo de puertas en tan solo un par de minutos. En España hay muchos casos de este tipo últimamente, por lo que es muy importante contactar a los cerrajeros Benimaclet para que realicen la sustitución de este tipo de cerraduras Dierre de borjas por otras cerraduras, de perfil europeo.

Cuando se trata de cerraduras y más ante unas vacaciones, no hay que preocuparse pero sí hay que ocuparse, y minimizar los riesgos, anulando todo aquello que los ladrones puedan usar como ventaja. Por lo tanto,si tenemos una cerradura de borjas intentemos cambiarla lo antes posible. No implica un gran gasto y nos proporcionará una tranquilidad que en realidad no tiene precio. Incluso Dierre ha sacado al mercado unas nuevas cerraduras de bombillos, en este caso de perfil europeo y con un muy buen escudo protector, ideal para para sustituir sus antiguas cerraduras de borjas.