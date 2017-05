Las aplicaciones seguirán siendo el alma de los dispositivos móviles en los próximos años

Lejos de haber tocado techo, el uso de las app móviles no ha hecho más que empezar. Son el alma de los dispositivos móviles; una herramienta que usamos cada vez más y que va a cambiar mucho en cuanto a funcionalidades y diseño durante los próximos años. En este sentido podemos decir que, lo que hemos visto hasta ahora, no es nada pensando en todas las novedades que se prevén de cara al futuro.

Todos los grandes negocios, y cada vez más las pymes o pequeños negocios, se apuntan a la tendencia de poseer una app propia que facilite la navegación y uso a los usuarios desde su dispositivo móvil. Las aplicaciones móviles componen uno de los mejores escaparates y un gran canal de ventas capaz de aumentar la conversión de nuestros negocios online.

Es un hecho la necesidad que deben prestar las empresas al canal mobile, el cual no deja de crecer y que, ya en muchas empresas, supone uno de los canales que mayor tráfico y valor aporta a las mismas.

Sin embargo, y pese a estos datos, no siempre se les está sacando el rendimiento adecuado. Existen muchísimas apps tanto en Google Play como en la Apple Store que mueren o caen en desuso poco tiempo después a su creación. ¿La razón? No ofrecen un valor añadido al usuario o no están desarrolladas de una manera óptima para el mismo.

Para que una aplicación móvil tenga éxito debe ofrecer un valor añadido al usuario, debe darle algo útil para que recurra a ella con frecuencia. Es muy sencillo crear contenidos segmentados de acuerdo a los intereses de cada usuario, lo cual hará que su interés crezca al obtener utilidad para él. Además, una app debe ofrecer un ahorro significativo de tiempo o dinero, algo que marque la diferencia y que le mantenga alerta. Si nos ceñimos a desarrollar una app móvil que no ofrezca nada diferente a lo que se ofrece a través de la página web, es obvio que el usuario no tendrá ninguna motivación para mantenerla ocupando espacio en su dispositivo móvil. Estaremos perdiendo ventas potenciales que, mediante un adecuado desarrollo, podríamos estar ganando.

¿Qué requisitos debe cumplir una app móvil para alcanzar el éxito?

Para que una aplicación móvil tenga éxito debe cumplir un requisito fundamental: que el producto final cumpla los objetivos para los que ha sido desarrollada. Esto es, si no nos paramos a pensar antes en cuál es el objetivo principal que queremos obtener con desarrollo de la aplicación, no tendrá éxito. Además, esto irá unido a otro requisito fundamental, como es, la experiencia del usuario.

Seguramente, en alguna ocasión, te has descargado una app y tras unos minutos intentando usarla has pensado que era demasiado complicada y la has eliminado. Esto ocurre con mucha frecuencia. Pues no se tiene un planteamiento previo y global de desarrollo por lo que, pese a conseguir el objetivo que se quería conseguir con la aplicación, el proceso se hace tan complicado que termina por fracasar.

En la mayoría de los casos es necesaria una consultoría inicial por parte de una empresa profesional de diseño web, capaz de desarrollar una app específica para cada tipo de plataformas (IOS y Android principalmente). ¿De qué sirve desarrollar una aplicación híbrida para ambas plataformas por el hecho de ahorrar un poco de dinero si después, va a caer en desuso?

Cada vez hay más empresas especializadas en el desarrollo de aplicaciones. Empresas capaces de ofrecer opciones novedosas con las que quizá, no hubiésemos contado por desconocimiento. Incluso, en las ciudades pequeñas están creciendo este tipo de servicios. Así por ejemplo, el diseño web y app en Granada es uno de los negocios que más está creciendo por parte de los jóvenes desarrolladores que ven un nicho de mercado al que aún le falta mucho recorrido por hacer. Y no es de extrañar, porque las previsiones para los próximos años llegan cargadas de novedades que harán dar un vuelco a todo lo que conocemos hasta el momento.

El consumo de las app móviles no deja de crecer

Diversos estudios realizados sobre el uso de las aplicaciones móviles hoy en día nos revelan que ningún grupo demográfico existente usa menos de nueve aplicaciones diferentes al día. Por supuesto en las primeras posiciones están las apps correspondientes a nuestras redes sociales, las cuales visitamos a diario y varias veces al día. Pero también usamos, cada vez con más frecuencia, aplicaciones relacionadas con medios de comunicación, productividad, herramientas, utilidades, compras y entretenimiento. En el caso de la aplicaciones de compras las de retail ocupan las primeras posiciones del ranking.

Además del uso cada vez mayor de las aplicaciones móviles, también crece la media de tiempo que pasamos en ellas. Según datos obtenidos de estudios realizados durante 2015, los usuarios pasaban una media de dos horas y 15 minutos al día inmersos en las diferentes aplicaciones instaladas en sus smartphones o tablets. Este dato tampoco deja de crecer y, por supuesto, en los próximos años estaremos hablando de un dato aún mayor.

Sin duda, estamos ante un campo de oportunidades que deberíamos tener en cuenta tanto si disponemos de un negocio como si estamos ante la elección de una profesión de futuro.