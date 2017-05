La importancia para una empresa de tener implantado un software de gestión moderno y competente

Analizamos la importancia de uno de los componentes básicos para llevar de forma óptima una empresa hoy en día: un software que tenga la capacidad de actualizarse y que esté en pro de toda innovación en el sector.

No cabe duda de que en la actualidad toda empresa con futuro posee un vínculo con la tecnología y ha sabido modernizarse con el tiempo y adaptarse a esta nueva era digital. Ello implica un par de medidas básicas como la digitalización de los datos; poseer un servidor potente y, en el mejor de los casos, no compartido; y la puesta en marcha de software modernos que permitan el mejor desarrollo posible de la empresa y de sus beneficios económicos. En ese sentido, resulta muy importante optar por la calidad, e invertir en software dinámicos que estén a la vanguardia de las novedades en dicho campo. Te proporcionamos algunas ideas a continuación.

¿Cómo obtener esta prestación?

Existen diversas empresas dedicadas a la creación e implantación de software, sin embargo, aquellas que se desmarcan, son las que, además, ofrecen un servicio de mejora de la gestión adaptada a cada cliente. Una buena empresa de software es aquella que estudia y analiza la empresa del cliente para saber qué software necesita y cómo mejorar la gestión de ésta. Un claro ejemplo es el ERP (sistema de planificación de recursos empresariales) de Aitana; cuya importancia radica en ser el partner líder de Microsoft en España. Se trata de una empresa que lleva 30 años mejorando y beneficiando a empresas españolas líder en su campo. Siendo especialistas en Dynamics NAV (Navision), Dynamics AX (Axapta), Dynamics CRM, Sage XRT Treasury y SAGE X3, esta empresa ha logrado cerciorarse del perfecto funcionamiento y desarrollo de la gestión de una gran multitud de empresas.

Contactar con este tipo de empresas hoy en día resulta de lo más sencillo, pues se trata de empresas físicas que puedes conectar por teléfono (y por lo tanto poder gozar de los beneficios de la atención al cliente), o que por otro lado tienen su versión digital en internet (por lo que podrás disfrutar de las ventajas de informarte y contratar los servicios a distancia y con cómodos pagos). Este tipo de negocio que se ha tomado la molestia de crear un sistema de atención al cliente telefónico y además uno digital, resulta ser más fiable y eficaz, pues da la cara en todo momento. Además, se trata de empresas que te acompañan a lo largo de todo el proceso, y que aparte de proporcionarte el software, siguen tu caso y te aconsejan.

Los beneficios de un buen software de gestión

Optimizar los recursos de las organizaciones: un buen software de gestión Empresarial es aquel que contribuye a soluciones sectoriales y horizontales propias y de terceros que consigan optimizar los recursos. Hay varias posibilidades de software para llevar a cabo dicho concepto, como puede ser el Sage X3, un ERP para maximizar la eficiencia de la gestión y poder ganar nuevos clientes para que la empresa crezca de manera eficaz al tener líneas más definidas y precisas. Si aún no conoces este ERP, te recomendamos que te informes en internet. La mejora de la eficiencia será, por lo tanto, asegurada.

Ahorrar dinero: No cabe duda de que hoy en día se trata de un punto esencial. En una empresa, muchos son los costes que hay que pagar, por lo que toda posible ayuda para ahorrar algo de dinero será bienvenida. Un buen software moderno evitará problemas técnicos que te hagan desembolsar grandes cantidades de dinero en arreglos; y además mejorará la gestión de la empresa, te hará ganar tiempo y, por ende, dinero. Por otro lado, también te ayudará dándote la posibilidad de crear calendarios digitales, entre tantas otras ideas.

La seguridad: En primer lugar, un buen ERP podría darte la seguridad de saber que tu empresa crecerá de forma óptima. Es muy importante cimentar una empresa sobre unas bases fiables y decentes, pues el iniciar un proyecto empresarial es sinónimo de riesgo. No puedes dejar a tu empresa en manos del destino: has de darle una base que pueda encaminarla hacia un sentido para así asegurar el éxito. En segundo lugar, en cuanto a seguridad, es importante decir que existen ciertos software que refuerzan la seguridad de la empresa digitalmente y permiten que no se pierdan ciertos datos, impiden el pirateo y protegen tus bases de datos de elementos externos.

El éxito: Como conclusión del punto precedente, centrémonos en conocer cuántos negocios han podido llegar a solicitar los servicios de una empresa como Aitana, de la que hemos hablado anteriormente, y cuántos de ellos han logrado su objetivo de alcanzar el éxito. Más del 95% de los negocios que han solicitado su ayuda han logrado incrementar sus prestaciones considerablemente, produciendo así un éxito general. Los casos de éxito de software de gestión empresarial abundan entre las opiniones en internet, donde podemos observar que negocios de todos los sectores empresariales están satisfechos con los servicios que les ha procurado un software competente y moderno. Es importante constatar que el éxito está, por lo tanto, casi asegurado al hacerse con uno de esos software.

Finalmente, podemos decir que ciertas empresas como Aitana han sido capaces de adherir al movimiento de cambios de estas últimas décadas y ayudar al desarrollo empresarial en España (en nuestro caso). No solo conlleva un beneficio para las empresas y sus trabajadores, sino que, a más o menos largo plazo, beneficia también al país en general, fomentando la creación de empleo, posibles aumentos salariales, y mejoras en cuanto a condiciones de trabajo y facilitación de transacciones u operaciones ligadas a la empresa. Si posees una empresa o estás planeando iniciar un proyecto profesional, no obvies este tan importante elemento: dale a tu empresa una base sólida.