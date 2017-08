La importancia de equiparse adecuadamente para practicar deporte

Tanto si practicas deporte con asiduidad como si estás planteandote iniciarte en cualquier actividad, debes tener muy en cuenta que la equipación es importante, no sólo para obtener mejores resultados, sino también para garantizar nuestra seguridad, salud y, por supuesto, comodidad.

A la hora de buscar un deporte, tenemos miles y miles de alternativas que barajar, pero una vez hayamos tomado una decisión clara, es esencial que nos preocupemos por adquirir un equipo deportivo adecuado y con la suficiente calidad como para garantizar una práctica más segura y sobre todo una mayor comodidad.

El equipamiento deportivo es más importante de lo que parece

Cuando empezamos a practicar un deporte muchas veces no prestamos suficiente atención al equipamiento deportivo, lo cual es un gran error ya que puede marcar la diferencia no sólo en nuestros resultados, sino también en nuestra seguridad.

De la misma forma que utilizamos Cascos de Moto, es muy importante que hagamos uso de todos los elementos de protección que van desde guantes hasta hombreras, rodilleras, coderas, calzado adecuado, prendas que transpiren, y en general todo lo que vayamos a necesitar para garantizar una práctica confortable y sobre todo segura en función del deporte que vayamos a practicar.

Pero no debemos confundirnos, ya que el necesitar un equipamiento deportivo de calidad no significa que tengamos que gastar grandes cantidades de dinero, sobre todo si no estamos totalmente convencidos de que el deporte elegido es el que nos va a acompañar toda la vida o, al menos, buena parte de ella.

Así que ya sabéis, comprad lo que vayáis a necesitar como por ejemplo unos auriculares acuáticos o cualquier otro artículo que mejore vuestra comodidad o en general os ayude y apoye en la práctica de ejercicio físico, pero no os volváis locos en este sentido, ya que muchas veces empezamos a comprar cosas sin darnos cuenta de que estamos invirtiendo en artículos que al final no vamos a utilizar, o que realmente nuestro nivel no es el suficiente como para realizar una inversión tan grande.

Para encontrar el equipo más adecuado, podéis consultar foros, páginas, blogs, etcétera, pero sobre todo os animamos a que observéis los artículos que utilizan otros deportistas (profesionales o no) sobre todo cuando juegan, ya que fuera del juego posiblemente se trate tan sólo de publicidad. Por ejemplo, en este link podréis ver algunos partidos de fútbol donde podréis observar algunos de los artículos que podréis necesitar.

Presta especial atención a tus zapatillas

Pero si hay un artículo al que debemos prestar una atención especial es precisamente a las zapatillas, ya que es el único contacto que hay entre nosotros y el suelo, de manera que en este sentido sí que vale la pena invertir adecuadamente y adquirir aquellas que nos garanticen la mayor seguridad posible y el mejor rendimiento.

No olvidéis que nuestra salud depende en gran medida del modo en que pisemos y el tipo de calzado que utilicemos, y de ahí que sea necesario que escojamos unas zapatillas que en primer lugar sean específicas para el deporte que vayamos a practicar como por ejemplo Zapatillas para CrossFit, para fútbol o cualquier otro, y por supuesto deberán estar adaptadas a nuestra forma de pisada y al modo en que nos movemos.

Todos estos detalles son mucho más importantes de lo que podéis pensar en un principio, ya que de un buen calzado se pueden obtener no sólo mejor resultado sino también garantizar la máxima seguridad.

Básicamente con todo esto queremos que os quede claro que el equipamiento es imprescindible a la hora de practicar nuestro deporte favorito, que la inversión siempre deberá ir en función del nivel al que compitamos, del nivel que tengamos centro de nuestro nivel de competición, y sobre todo deberemos prestar atención a todos aquellos elementos como las zapatillas que tienen una importancia adicional, ya que forman una parte importante de nuestra salud y nos pueden ayudar a prevenir lesiones, uno de los mayores problemas que podemos encontrar a la hora de practicar cualquier deporte.