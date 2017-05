La importancia de actualizar el diseño de tu página web

Ya sea un negocio (físico, on line o ambos), blogger, o una pequeña empresa, sabes del poder de un website actualizado para darte a conocer en el mundo. Tu página web es tu mejor tarjeta de presentación; habla de tí y de tu historia, de tus servicios y de tus logros, pues le muestra al mundo entero de lo que eres capaz.

Ahora bien, si esta página web no tiene el diseño adecuado y no está pensada desde un punto de vista profesional, perderás mucho al intentar transmitir tu mensaje. Un buen diseño web, atractivo, moderno y a la vez, sencillo, es clave para transmitir tu mensaje y llevar adelante cualquier tipo de negocio. Te servirá no sólo para generar clientes, sino para mantenerlos.

Un programador y un profesional del diseño web sabrán no sólo diseñar la página, sino que también podrán registrar tu dominio, alojar tu web en un buen servidor y además, por qué no, administrarlo. Incluso, podrán crear el contenido más adecuado, considerando todos los servicios fundamentales a la hora de tener presencia online.

En este mundo tan competitivo, es muy importante poder contar con un web actualizada.

Tomemos como ejemplo las recomendaciones de esta agencia de diseño web en Sevilla, que nos habla de la importancia del diseño y también de la actualización, ya que una página obsoleta -no actualizada a las últimas tendencias- sufrirá las consecuencias.

Un buen diseño está relacionado directamente con los contenidos y su distribución; contenidos y posicionamiento sufren cambios periódicos que hay que saber actualizar para poder seguir generando beneficios.

Cuando se piensa en el diseño de páginas web hay que considerar muchos otros factores relacionados con el contenido, como por ejemplo estrategias de SEO y posicionamiento, redes sociales y hasta el diseño de una tienda virtual. Además, deberá garantizar una óptima visualización en todos los dispositivos, ya sea un teléfono inteligente, una tableta o un ordenador, por lo que necesitarás un diseño adaptativo.

La creación de webs en wordpress es una excelente elección; sus plantillas y plugins pueden darte todo cuanto necesites para crear un sitio, desde el más sencillo hasta el más sofisticado, con un CMS muy sencillo y práctico. Así que ya sabes: diseño retina ready, plantillas, plugins, social media, blogs, e-commerce, contenidos con SEO. Y si esto te suena a chino, es el momento de contactar con un profesional.