Por insurrección piden investigar disturbios de Cataluña

La fiscalía ha solicitado que sean investigados los disturbios por posible delito de sedición, podrían señalarse a la ANC y a Omnium como posibles responsables de incidentes irregulares ante la consellería de Economía de Cataluña y responder por una denuncia por sedición dados los disturbios en Cataluña del 20 y 21 de septiembre en las concentraciones que trataban de impedir la actuación de los agente de la Guardia Civil y al solicitar que no se iniciaran diligencias judiciales.

Sin embargo, la denuncia no se hace contra una persona en particular, pero sí se apunta a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y a Jordi Sánchez su presidente como organizadores de un turno de relevo de voluntarios para dificultar la intervención de la policía y hacerle frente a la Consejería de Economía. Igualmente, dicha denuncia también indica que Sánchez solicitó ante unas 40.000 personas que no se fueran a casa.

Por su parte, a Jordi Cuixart, presidente de Omnium a su vez se le ha citado junto a Sánchez por también desde un coche de la Guardia Civil pedir que se mantuviera la protesta, pero que al ver que se podía controlar la manifestación luego pidió que se disolvieran a los manifestantes.

Por otra parte, se conoció que la Guardia Civil escoltó a Los Mossos, ya que al iniciar la operación Anubis, donde fueron detenidas 14 personas que participaban en los preparativos del referéndum, miles de partidarios de la independencia de Cataluña salieron a las calles a impedir la acción policial

En ese sentido, los representantes judiciales y de la Guardia Civil que entraron en la Consejería de Economía a las 8:00 horas, salieron de ella a las 7:00 horas del día siguiente dada las grandes protestas en las cercanías de dicha sede y se ordenó que los agentes hicieran un cordón de seguridad para que la comitiva saliera de la consellería, donde fueron golpeados tres coches de la Guardia Civil y se los llevaron con grúas.