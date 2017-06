Ingredientes de calidad para una comida rica

Siempre que se vaya a hacer la compra, hay que mirar bien que los alimentos sean de buena calidad y frescos. Mejorará el sabor de los platos y ayudará a que tengamos una salud de hierro.

Preparar un menú no es comprar cualquier cosa. Hoy la gente está muy concienciada con el tema de las dietas y de la salud. No es pasarse día tras día a dieta, sino comer de forma equilibrada y con los mejores ingredientes, para que las salud no se resienta y se pueda disfrutar de una comida rica y sana.

Hay muchos alimentos que se pueden incorporar a la dieta para que ésta sea más variada y saludable. Se entiende que debido al estrés del trabajo y la vida diaria, es muy difícil meterse en la cocina y preparar algo rico. Lo que en estos momentos se quiere, es hacer algo rápido para poder tumbarse a descansar. Pero querer hacer algo rápido no quiere decir que haya que dejar los alimentos saludables a un lado. Se pueden preparar cenas o comidas ricas y ligeras que te ocupen poco tiempo.

Qué comer en el trabajo

Hay muchas recetas ricas que se pueden preparar para llevar a la oficina. Por ejemplo, ahora con el calor, una buena comida para el trabajo ligera y rica, podría ser una buena ensalada. Antes de echar las verduras es mejor lavarlas, y si se hace con agua de calidad mucho mejor. Para conseguir este agua la empresa Alkanatur, después de realizar un estudio en la Universidad de Vigo, ha lanzado sus jarras y filtros para el agua Alkanatur Drops. Estos filtros llevan el sello de calidad necesario para demostrar que el agua filtrada es buena para lavar las verduras.

A la hora de comprar los ingredientes para el menú, siempre hay que buscar alimentos de calidad. Estos productos ayudan a nuestro cuerpo a conseguir las vitaminas que necesitan. Es sabido que, en lugar de tomar tantas pastillas de vitaminas, hay alimentos que las llevan de manera natural y ayudan a mejorar la salud del organismo. Por ejemplo, en invierno, tomar buena miel de azahar hace que estemos más fuertes y se puedan combatir algunas enfermedades. Además de poder usarla para mejorar algunas recetas.

Por tener que comer en el trabajo, no hay que privarse de comer sano y rico. Es muy importante porque, alimentarse bien durante la jornada laboral, es necesario para tener energía y aguantar las jornadas laborales.

Una cena en buena compañía

Preparar una cena para la pareja, puede ser una bonita forma de demostrar tus sentimientos. No hace falta hacer demasiadas cosas. Hay que pensar que, la cena, debe ser algo más ligero pues luego uno se va a la cama y es más difícil quemar lo que se come.

Antes de colocar la comida, es necesario crear un ambiente romántico con música para la ocasión y una bonita mesa engalanada con unas velas de olor. La luz más bien tenue, para que la atención vaya sobre la mesa y sobre vosotros.

En una cena romántica no puede faltar un buen vino. A veces es difícil encontrar uno que esté a la altura de las circunstancias, que guste a los dos y que vaya bien para el plato que se haya escogido. En este enlace encontrarás los mejores vinos para cada ocasión.

Las recetas para un menú romántico no tienen que ser demasiado elaboradas. Una ensalada, un plato principal, tal vez un entrante antes de la comida y un pequeño postre que se puede compartir. Un menú rápido que se puede comer en poco tiempo. Es más, el plato principal se puede ir terminando mientras se cena si es un plato que necesite horno.

Lo importante es que se ponga mucho amor en lo que se está haciendo y seguro que la cena romántica sale de lujo.