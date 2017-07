Ideas nuevas y tradicionales para pasar un gran fin de semana

A medida que se cumplen años, la casa se va convirtiendo en un lugar más cómodo y apetecible donde pasar los fines de semana. Salir sigue siendo una buena opción, pero cada vez de forma más esporádica. El hogar se ve con el paso del tiempo como un lugar donde se encuentra todo aquello que hace falta para pasar un fin de semana cómodo y relajado.

Eso sí, se trata de hacer cosas distintas a las que se hacen los días entre semana. Para pasar un buen fin de semana en casa, no vale trabajar en nada si no es por placer, ni hacer nada de lo que se debe hacer por obligación.

El cine, un clásico que no pasa de moda

Disfrutar de cine de calidad es una gran opción para pasar unos días relajados en casa. Las opciones disponibles son varias. Las televisiones públicas ofrecen muchas películas entre su programación del fin de semana, pero si además se tiene contratada una serie de televisiones privadas, se puede escoger a la carta la película que se quiere ver, y además a qué hora.

Juegos de mesa y online para pasar un rato en grande

Los juegos de mesa siguen siendo una divertida opción. Pero la tecnología también puede ser una gran aliada a la hora de pasar un fin de semana en grande sin salir de casa. Los juegos online ofrecen diversas alternativas para pasar un buen rato. Dentro de estos, el póker online constituye en este momento una tendencia al alza, por lo que si se escoge esta opción, nada mejor que contar con una guía de póker interactiva para aumentar las posibilidades de éxito.

Da rienda suelta a tu creatividad

Las ideas para hacer algo creativo y distinto son de lo más variadas también. Se puede recurrir tanto al mundo electrónico como al convencional. Respecto a la primera posibilidad, el diseño gráfico es una buena forma de pasar un buen rato para los aficionados a esta actividad.

Para los que se decanten por lo tradicional, siempre se puede hacer manualidades de las de toda la vida, con toda clase de herramientas y materiales. La papiroflexia o hacer figuras de barro son algunas de las ideas que siguen contando con gran popularidad a día de hoy.

Nunca es tarde si el plato es bueno

La cocina es una actividad en la que el ámbito digital también tiene cada día más que ofrecer. En Internet se puede encontrar el más amplio recetario, con el que hace apenas dos décadas no se hubiera podido ni soñar siquiera. Quien sea ya un experto cocinero, siempre puede experimentar con nuevas preparaciones con las que aún no se haya atrevido. Y quien no tenga mucha idea sobre lo culinario pero le llame la atención este mundillo, siempre puede aprovechar el fin de semana para iniciarse en él.

El placer de leer un buen libro

Y cómo no, una de las mejores formas de pasar el fin de semana que cabe destacar es la lectura. El libro en papel de toda la vida sigue siendo la opción preferida por parte de los españoles, que en muchos casos se abstraen horas y horas sumergidas en una interesante lectura. Pero para quienes prefieren recurrir a la tecnología también en este ámbito, los eBooks ofrecen la posibilidad de hacerse con un nuevo libro cómodamente, sin necesidad de moverse de casa.