Huelga de maquinistas de Metro Madrid

Desde hoy 10 de abril a las 5:50 am el Sindicato del Colectivo de Maquinistas del Metro Madrid, ha iniciado una huelga parcial que afecta el servicio de transporte desde las 5:50 am hasta las 8:30 am. La medida adoptada por la organización sindical se repetirá nuevamente los días 17 y 24 de abril.

Uno de los motivos principales de esta huelga es para que el cargo de maquinista de tracción eléctrica sea reconocido como categoría laboral. La comunidad de Madrid por su parte, ha fijado los servicios mínimos en 64%, por lo que el servicio ha seguido funcionando pero con una capacidad reducida, lo que ha causado algunas molestias a los usuarios del servicio.

La convocatoria para protesta se empezó a propagar a partir del miércoles 5 de abril, a raíz de que el sindicato considera que el gobierno regional, no cumplió a cabalidad con la palabra empeñada, luego de una reunión la cual no generó ningún resultado, en vista de esta situación los trabajadores se vieron obligados a volver a convocar a huelga, para reclamar sus derechos.

El sindicato de maquinistas busca que el cargo de Maquinista de Tracción Eléctrica sea reconocido por la ley, para que el seguro social de estos trabajadores cubra también las enfermedades y riesgos a la salud que pueden ser ocasionados por la labor continúa en este cargo. En sus declaraciones los dirigentes de dicho sindicato ha asegurado que en sus petitorios no se encuentra incluido el aumento de sueldo.

Por otro lado Pedro Rollán, consejero de Transportes ha hecho fuertes críticas a los trabajadores que quieren que esta categoría laboral sea reconocida, ya que asegura que las condiciones bajo las que laboran no están sujetas a contaminación ambiental o sónica, o implican un entorno de gran peligro, también asegura que el motivo real es que este reconocimiento les permitiría jubilarse antes.