Hoy lunes vence el plazo para que Puigdemont aclare sí declaró o no la independencia de Cataluña

El Gobierno de España ultima los detalles para la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución, en caso de Carlos Puigdemont, presidente de la Generalitat, no aclara hoy lunes que no declaró la independencia de Cataluña y no se retracta de dicha decisión antes del jueves próximo.

Hasta las 10:00 horas de hoy lunes tiene plazo Puigdemont para dar respuesta al requerimiento hecho por el Gobierno, de aclarar si declaró o no la independencia en la intervención realizada el pasado martes en el Parlament; durante la intervención realizada este domingo por el president de Cataluña en el acto de homenaje a Lluis Companys, quien fuera presidente de la Generalitat, en el 77 aniversario de su fusilamiento, no ha hecho ninguna aclaratoria sobre este tema.

En sus palabras Puigdemont reivindicó la paz, la serenidad, el civismo y la firmeza democrática, frente a lo que consideró la bajeza del franquismo, indicó además que las próximas decisiones que tome estarán inspiradas en estos valores.

Fuentes ligadas al Gobierno consultadas por la agencia Efe aseguraron que esperan la respuesta que ha de dar Puigdemont a más tardar hoy lunes, deseosos de que acierte en ella y no prolongue por más tiempo la incertidumbre, en la que a su juicio, ha sumido a la sociedad de Cataluña.

Enfatizaron en que una respuesta ambigua que aclare suficientemente que no declaró la independencia, obligará al Gobierno a activar la segunda fase del artículo 155 de la Constitución; como lo señaló el pasado sábado Juan Ignacio Zoido, ministro de Interior, que solicitó a Puigdemont que recapacite.

Por su parte, Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, hizo un llamado al presidente de la Generalitat a que no se deje arrastrar por una minoría de radicales, que a su juicio, buscan generar una confrontación; de la Serna le ha pedido también a Puigdemont que no traicione a Cataluña.