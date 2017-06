¿Cómo ha cambiado la tecnología nuestra forma de divertirnos?

Si echamos la vista atrás tan solo 10 años, nos damos cuenta de que la tecnología avanza a un ritmo nunca visto. Hoy hay cosas que damos por sentado que hace una década sólo aparecían en novelas de ciencia – ficción.

Las historias de viajes en el tiempo muestran a personajes que avanzan siglos hacia el futuro. Y se encuentran con una situación utópica, en la que todo el mundo se lleva bien y no hay problemas. Pero también hay algo que llama poderosamente la atención: la sociedad está muy avanzada tecnológicamente, a todos los niveles. Coches voladores, comunicación cara a cara de un punto a otro del mundo y computadoras de bolsillo con las que se pueden hacer cosas increíbles. En realidad, una situación, la tecnológica, en la que podemos decir que nos encontramos hoy. Aunque no hace falta retroceder siglos para encontrarnos con un mundo muy distinto. Tan solo una década atrás, la situación era bien distinta. Veamos solo un campo, el de la diversión.

Las consolas son cosa del ayer

Hace diez años, las consolas dominaban el entretenimiento digital. Todo el mundo suspiraba por tener en casa un centro de entretenimiento conectado a la televisión. La calidad de los gráficos se calificaba de asombrosamente real y algunos títulos superaban en ingresos a los del cine.

Hoy sigue habiendo consolas y videojuegos, y el ocio se ha convertido en un motor económico impresionante. Pero hay un nuevo grupo de dispositivos con los que preferimos jugar: los smartphones y las tablets. Ordenadores de bolsillo que superan con mucho la capacidad de procesamiento que tenían hace diez años muchas computadoras de escritorio. De hecho, algunos se utilizan como ordenador de mano, tanto para jugar como para el trabajo. De ahí que páginas como http://wefixphones.es/reparar-iphone-4/ tengan hoy una importancia capital, más que los servicios de mantenimiento de ordenadores y consolas de sobremesa.

Juegos gratis de gran calidad

Hace 10 años, para disfrutar de unos gráficos sorprendentes y ocupar nuestro tiempo de ocio, necesitábamos rascarnos un poco el bolsillo. Hoy, las tiendas de aplicaciones ofrecen títulos gratis que no tienen nada que envidiar a muchos de ellos. Con la ventaja de que al poder instalarlos en el teléfono, ni hace falta llevar un cartucho ni estar conectado a otra pantalla. Ejemplos como esta web demuestran que podemos divertirnos fácilmente y sin gastar un solo euro.

Aplicaciones para organizar nuestro ocio

El entretenimiento digital no solo son videojuegos. También ayudan al plano físico, con apps de Android y otros sistemas operativos con los que es posible desde quedar con la gente de la pandilla hasta hacer un bote común para pagar las copas. Una fusión entre la tecnología y el mundo real que se ha convertido en nuestro día a día. Pero que hace diez años ni siquiera estaba en la mente de sus creadores.

Cine y televisión

Los formatos digitales y la alta definición, por no hablar de la tecnología 3D, han cambiado nuestra forma de ver películas y series. Canales como Netflix o HBO no solo están creando un nuevo tipo de aficionado al cine y la televisión, sino que cuentan con aplicaciones propias para llevar encima todo un catálogo de ocio que ni los mejores cines del mundo soñaban con tener en su almacén. No hay más que instalar el programa para android, iOS o el sistema que tengamos en nuestro teléfono, conectarnos a Internet y ver nuestros episodios favoritos, la película de la semana o incluso la televisión en directo, como si estuviésemos en el salón de casa.

Si mirásemos solo 10 años atrás, tendríamos la sensación de que ahora vivimos en un futuro muy lejano.