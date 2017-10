¿Cómo ha beneficiado la tecnología en estos últimos años?

La tecnología ha ido avanzando con el pasar de los años, brindándonos ventajas y beneficios que en otras épocas no era posible.

A medida que pasan los años, las innovaciones tecnológicas son cada vez más increíbles. Pareciera que fuera ayer cuando llegaron los primeros ordenadores a los hogares; mientras que hoy en día ya podemos disponer de un hogar o auto inteligente, incluso con sistema de autopiloto como por ejemplo el que incluyen los modelos de tesla.

Estos nuevos descubrimientos e invenciones han traído a la sociedad ventajas y beneficios, pero no sólo a nosotros, sino también a otros sectores como el salud, empresarial, educación, medios de comunicación, entre otros.

¿Qué ventajas se han observado en los diferentes sectores?

La tecnología ha beneficiado a los sectores mencionados anteriormente y otros más, como por ejemplo, la posibilidad de ver más noticias curiosas en redes sociales (ventajas para los medios de comunicación) o la posibilidad de tener un hogar que sepa cuáles son tus costumbres (beneficio para el sector empresarial dedicado a dicho nicho). A continuación haremos un breve análisis con algunos de los sectores beneficiados en estos últimos años.

Sector energético

La actualidad energética se ha hecho notar, puesto que cada vez existen más formas de generar energía limpia y evitar utilizar los procesos que contaminan el medio ambiente. En el caso de España, la llegada de los automóviles eléctricos y los sistemas para generar energía limpia en el hogar, ha sido un poco estruendosa; pero el camino apunta a esa dirección y posiblemente dentro de poco sea bastante común su utilización.

Sector social

La sociedad se ha visto beneficiada en muchos aspectos, los cuales serían demasiados como para nombrarlos todos. Una de las innovaciones actuales más destacadas, que a pesar de no ser realmente nuevo, pero que se ha logrado perfeccionar mucho, son los nuevos hogares tecnológicos y casas inteligentes; que brindan seguridad y comodidad a cualquiera que instale uno de los sistemas existentes en el mercado.

De igual manera, el rápido crecimiento de internet ha permitido ofrecer una gran cantidad de contenido para todo aquél que tenga una conexión red y un dispositivo donde visualizarlo. Páginas como ommshing para ver frases, sitios de noticias, enciclopedias, entre otros.

Medios de comunicación

Con la llegada de internet, éste se convirtió en el medio preferido para comunicarse y transmitir información; razón por la que los medios de comunicación tuvieron que adaptarse al formato digital, pero que aún así, éste ha traído una gran cantidad de beneficios. Por ejemplo las páginas con más noticias curiosas que atraen mucho tráfico a través de redes sociales y que pueden rentabilizarse para generar ingresos extras.

Educación

Las escuelas, institutos, universidades y academias también se han visto favorecidas con las invenciones tecnológicas. La llegada del internet, por ejemplo, ha permitido la comunicación entre la institución y los estudiantes o representantes; así como también la posibilidad de conseguir información fácilmente a través de un dispositivo con conexión a la red.

No sólo eso, sino que ahora es mucho más común el uso de tabletas y ordenadores en clase, lo cual no sólo facilita la tarea a los estudiantes y profesiones; sino que además también se contribuye a no contaminar el medio ambiente.

Las empresas se han beneficiado enormemente en diferentes aspectos, como la posibilidad de conseguir clientes y ofrecer sus servicios a través de un medio tan común como lo es el internet hoy en día. Por otro lado, también podemos encontrar los sistemas de inventarios y facturación, bases de datos, entre otros.

En conclusión, la mayoría de sectores se han visto beneficiadas por la llegada de los avances tecnológicos del siglo; los cuales han sido realmente increíbles desde un punto de vista en el que logramos superar barreras en tiempo récord, en comparación con las civilizaciones de otras épocas.