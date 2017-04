Gobierno recalcula con optimismo cifra del crecimiento económico en un 2,7%

Dadas las previsiones del FMI con respecto al crecimiento económico de España durante el 2017 a un 2,6%, el gobierno recalcula esta cifra en un 2,7% aumentando en 0,2% su estimación, por lo que el consejo de Ministros la próxima semana aprobará este nuevo cálculo, como lo anunció el presidente de Gobierno en la Asamblea General de la CEOE.

En dicho evento Rajoy se mostró optimista de la economía española y aseguró que sí se persevera en las reformas y nada se tuerce se podría alcanzar los 20 millones de empleos como objetivo para el 2020. Se refirió a los cambios en materia económica para superar 5 años de recesión y alcanzar 3 años de crecimiento y 4 de superávit a nivel exterior.

Solicitó mantener el gran esfuerzo para la consolidación fiscal a fin de ubicar el déficit del 2017 en 3,1 del PIB como se ha realizado como promesa en la UE, y que no se puede desandar en el camino de recuperación, ni dar marcha atrás a las reformas. Además, indicó que no olvidará a quienes todavía no les ha llegado los beneficios del rescate económico.

El optimismo del gobierno aumenta tras haber logrado el objetivo de disminuir el déficit, luego de una década en el 2016 con un 4,53% y ahora aseguran que en el 2017 los logros serán mejores previendo que el déficit bajará al 3,1%.

Técnicos del ministerio de Economía explican que la economía crecerá en torno al 3%, más alto que lo prevé el FMI para España, dichas fuentes aseguran que el aumento será más de lo que ha calculado este organismo internacional.

Este viernes está previsto que los ministros de la Eurozona se reúnan en Malta, aunque el crecimiento no está previsto en su agenda, para España este anuncio sumado a la disminución del déficit es propicio, ante el Consejo Europeo y de cara al brexit.