Fallece Liu Xiaobo, activista chino galardonado con el premio Nobel de la Paz

Liu Xiaobo, el activista e intelectual chino, considerado como el último mártir de Tiananmen, falleció este jueves a los 61 años de edad a causa de un cáncer de hígado que se encontraba en su fase terminal, Liu quien había sido condenado a 11 años de prisión en 2009, permanecía bajo custodia policial en un hospital de la ciudad de Shenyang.

El deceso del activista galardonado en 2010 con el premio Nobel de la Paz, fue informada por las autoridades chinas a través del boletín oficial de dicha ciudad del noreste del país, en el que se detalla que Lui sufrió un fallo múltiple en su organismo ocasionado por el estado avanzado de su enfermedad, por lo que los esfuerzos para reanimarle resultaron inútiles. El informe detalla además, que la enfermedad había empeorado a pesar de haber realizado todos los tratamientos pertinentes.

En 2009 Liu Xiaobo fue condenado a once años de cárcel acusado de incitar a una rebelión contra los poderes del Estado, tras suscribir un manifiesto de conmemoración del 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, conocida como Carta de 2008, en la que se pedía respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión en el gigante asiático, en el manifiesto se solicitaba también la realización de elecciones libres para elegir las autoridades chinas.

Luego de pasar ochos años tras las rejas, las autoridades chinas, tomaron la decisión a finales de mayo de sacar de prisión al reconocido activista para trasladarle al Hospital Universitario Nº1 de Shenyang, para que recibiera tratamiento médico tras haberle sido diagnosticado cáncer de hígado en estado terminal, Liu permanecía bajo custodia policial hasta el día de su fallecimiento.

Tras conocerse la noticia de la excarcelación del Liu Xiaobo, organizaciones internacionales para la defensa de los derechos humanos junto a algunos gobiernos occidentales habían exhortado a las autoridades chinas permitir al activista y su esposa trasladarse a otro país para recibir tratamiento médico, no obstante el Gobierno chino no tomó en consideración las solicitudes, argumentando que no estaba dispuesto a aceptar ninguna injerencia y que Liu recibía el tratamiento adecuado.