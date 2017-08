Estudio 27 es una de las mejores opciones para hacer la página de tu empresa

Internet ya no es algo a lo que solo unos pocos tienen acceso y no es algo solo para los más modernos. Actualmente se ha convertido en parte de la vida cotidiana de millones de personas que lo usan para todo: trabajar, buscar trabajo, pedir comida, transporte, comprar ropa, muebles, computadoras, e incluso para contratar servicios.

El uso que se le da al internet hoy en día es la razón por la que se ha convertido en algo indispensable para cualquier empresa o negocio. Actualmente, si una empresa no está en internet o no se presenta en la forma correcta, simplemente no existe para cientos, miles o millones de personas.

Hay muchos factores que debes de tener en cuenta al momento de querer darle presencia digital a tu empresa, ya que si no se hace bien solo representará una inversión que de no de ningún resultado positivo.



Uno de los primeros factores que debes de tener en cuenta es tu página web, que será la imagen de tu empresa en internet y ésta debe cumplir el objetivo de transmitir los mismos servicios, valores y calidad que tus oficinas, además de que debe ser atractiva para el usuario y debe tener contenido interesante.

Cuando la página de internet de tu negocio esté terminada y bien optimizada, comienza el trabajo de publicidad, redes sociales, plataformas, fidelización, etc., factores que también son muy importantes para sobresalir del resto.

Por lo tanto, queda claro que el diseño web es el pilar sobre el que se debe afianzar a los clientes potenciales, consiguiendo una buena imagen de la marca y una buena reputación online.

Estudios afirman que cerca del 78% de las personas que llegan a una página web evalúan la credibilidad de la misma por el diseño, mientras que un 95% de las personas que visita un sitio terminan rechazándolo por su apariencia.

¿Cómo hacer una página web profesional?

Ahora que sabes que la calidad de la página es muy importante es probable que te hayas preocupado y te estés preguntado en dónde puedes hacer o comprar un diseño web de calidad que se ajuste a tus necesidades, tus exigencias y, sobre todo, a las exigencias de tus clientes.

