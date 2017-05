Cómo estar actualizado con los productos tecnológicos

A pesar del costo de los nuevos dispositivos tecnológicos, existen diferentes maneras de mantenerse actualizado

A medida que pasan los años, nuevos productos tecnológicos van surgiendo con características realmente sorprendentes. Sin embargo, a veces es difícil mantenerse actualizado con los precios de los dispositivos, ya que también aumentan de precio.

A pesar de ello, existen diferentes maneras de mantenerse actualizado sin necesidad de tener los últimos lanzamientos; pero al menos no estar tan atrasado como algunas personas que deciden no comprar más portátiles, por ejemplo, quedándose con una que realmente no funciona correctamente.

Consejos para estar al día en la tecnología

Portátiles

Muchas personas optan por reparar portátil cuantas veces sea necesario para no adquirir uno nuevo, ya que los más actuales manejan altos precios. Sin embargo, una reparación constante y frecuente puede sumar el gasto que pudo haber sido utilizado para la compra de uno nuevo. Por ello se puede tener en cuenta las siguientes opciones:

Adquirir un portátil de segunda mano en páginas como https://portatildesegundamano.es es una muy buena opción. Primero, porque estaremos comprando un producto actualizado y segundo porque este tendrá un menor precio al haber sido utilizado por otra persona. Obviamente la idea es comprar un dispositivo que no haya tenido tanto uso, pero el sólo hecho de haberlo sacado y utilizado, reducirá su costo .

También es posible solicitar un préstamo personal para comprar un ordenador. De esa manera, en vez de gastar dinero en cada reparación, podemos abonar cuotas para pagar un nuevo portátil.

Suscríbete a páginas de portátiles y ordenadores económicos para poder recibir correos cuando alguna marca haya lanzado un producto con buen rendimiento y un precio asequible.

Móviles

De igual manera funciona con los móviles, es decir, podemos utilizar un préstamo o adquirir uno de segunda mano del año pasado o antepasado; el cual de seguro tendrá un precio bastante inferior al nuevo. Si quieres estar actualizado con respecto al software de tu móvil, entonces debes prestar atención a los siguientes aspectos:

Descarga aplicaciones en la mejor web de apps que puedas conseguir. Así evitarás virus o programas maliciosos en tu dispositivo (para no gastar dinero en reparaciones) y a su vez, estarás actualizado con las últimas novedades lanzadas por cada aplicación.

Activa siempre una aplicación que te permita localizar móvil para rastrearlo en caso de pérdida o robo. Ya que ese dispositivo te podrá servir para venderlo y tener parte del dinero necesario para pagar el nuevo.

Realmente nunca ha sido fácil mantenerse actualizado tecnológicamente hablando, sobretodo en el pasado donde las grandes características sólo las poseían las personas con mayor poder adquisitivo. Sin embargo, hoy en día marcas como Xiaomi ha puesto a la disposición de sus usuarios características Premium en móviles de gama media.

Por lo tanto, si quieres estar actualizado sólo debes conocer cómo funciona el mundo tecnológico; por lo que investigar constantemente en la red te mantendrá informado con las últimas novedades y lanzamientos, tanto de primera como de segunda mano; así como diferentes maneras de adquirir los productos.