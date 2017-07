Error Humano hipótesis con mayor fuerza en muerte del acróbata

Fuentes policiales adelantaron a los medios que Aunión pudo cometer algún error al saltar a una altura de 30 metros en el festival Mad Cool en Madrid, el suceso ha generado todo tipo de polémicas y críticas hacia los organizadores del festival, porque muchos consideran que debió suspenderse tras la muerte del artista durante el desarrollo del evento.

Por otra parte, el director del centro Acrobático Fedriani Eduardo Fedriani, quien también fue amigo del acróbata fallecido, opina que sí este se cayó en su acto durante el concierto es porque no estaba enganchado a ningún lugar. Cree que lo que le ocurrió en el festival Mad Cool fue que tal vez excluyó engancharse para tener más movilidad en el cubo.

Sin embargo, explicó que no puede tener certeza de lo que ocurrió pese a que vio las imágenes del suceso donde el artista cae desde una altura de treinta metros, pero que no puede afirmar que pasó porque no estuvo presente en el evento, cuando se presentó el suceso.

La Unión de Actores ha manifestado su descontento con esta situación, por lo que han protestado a las puertas de la Caja Mágica durante la última jornada del evento, por lo que consideran una falta de respeto que un artista que se presentó en el concierto fallece y se continúa con el espectáculo del festival.

Así lo manifestó el delegado de la sección de Artes Escénicas y Cinematográficas de la CNT, Juan Javier Herrera, quien junto a sus colegas informaron que se habían quedado muy sorprendidos y que no creían lo sucedido.

De la misma manera, recordó que Joana García junto a su novio llegó a Madrid desde Viloria al concierto, e informó que como el resto de asistente no fueron notificados del suceso y que se enteraron porque quienes estaban adelante para presenciar a Green Day se los contaron.