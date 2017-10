Empresas de reformas, inmobiliarias y la publicidad

Cómo potenciar los resultados del buzoneo, y por qué sigue siendo una técnica tan efectiva para todo tipo de empresas.

Publicitarse a través del buzoneo en España no es una práctica olvidada, ni mucho menos. De hecho, todos podemos ver cómo casi a diario entra publicidad de distinta índole en nuestros buzones personales, la mayoría perteneciente a grandes marcas y de sectores muy variados. Y es que es un método perfecto mediante el cual captar nuevas ventas y/o clientes, sobre todo si se remarcan las ofertas y los servicios de forma destacada en los catálogos que cada una haya decidido repartir.

¿Qué tipo de servicios suelen publicitarse más a través del buzoneo?

Carrefour, Media Markt, Ikea… Nombres propios con mucha fuerza y todos ellos referentes en su sector son clientes habituales de este método publicitario, pero te sorprenderá saber que no son los más habituales.

Empresas de reformas: Un servicio tan clásico de nuestra sociedad no debe de abandonar las buenas costumbres, y utilizar un método tan tradicional como el buzoneo para ofertar sus servicios más destacados es todo un acierto. Existen todo tipo de formatos: desde tarjetas de cortesía hasta extensos folletos y catálogos perfectamente diseñados y confeccionados para aumentar el interés de todo aquel que lo reciba. La efectividad de esta técnica de promoción dependerá básicamente de dos cosas: la eficiencia de la compañía publicitaria encargada de llevar a cabo todo el proceso de diseño y posterior impresión del mismo (también encargada del propio buzoneo), así como de las promociones o anuncios atractivos que la empresa de reformas en cuestión pueda llegar a ofrecer al usuario.

Por ejemplo, si son especialistas en algún tipo de servicio concreto como puede ser el cambiar ventanas PVC, instalar cerramientos, etc. Deberán de mencionar qué los hace destacar por encima de los demás (su gran aislamiento tanto térmico como acústico, por ejemplo) y sobre todo hacerlo de forma breve e impactante, para que así se decanten por contratarlos a ellos cuando requieran un servicio relacionado con este tipo de reformas y arreglos.

Anunciar tu empresa de reformas a través de este método es también muy eficiente sobre todo a nivel local. Así, te asegurarás de llegar a la mayor cantidad de clientes potenciales posibles y sobre todo de crear una campaña publicitaria realmente efectiva para tu negocio.

Con esto, no queremos decir que abandones la idea de actuar en un territorio más amplio, o expandirte a otras localidades; pero si dispones de una empresa de reformas integrales San Sebastián de los Reyes, conviene que focalices tu inversión publicitaria primeramente en dicho municipio antes de repartir flyers o panfletos por toda la capital, aunque tus empleados también actúen en todo el territorio de la comunidad autónoma a la que pertenece. No obstante, no debes olvidar mencionar en el folleto publicitado que ofreces también la posibilidad de cambiar ventanas PVC Madrid para que así todo aquel al que le llegue esta información te tenga muy en cuenta de cara a cualquier recomendación, y vayas haciéndote hueco en un mercado más grande en el que más tarde (y tras haber finalizado la primera etapa) sí que invertirás de nuevo con el propio buzoneo o cualquier otra técnica publicitaria.

Inmobiliarias: Con la cada vez más notoria recuperación del sector inmobiliario es lógico que cada vez sea más frecuente encontrarnos con publicidad en el buzón de empresas referentes en dicho sector. A veces a modo de tarjetas de visita, y otras con completos catálogos en los que ofrecen información muy detallada de los mejores inmuebles a la venta o en alquiler, la publicidad para inmobiliarias son una constante en los últimos meses.

Un diseño atractivo y que no sature al lector a la hora de revisar las casas más interesantes sería lo ideal en este sentido. Además, destacar los precios de los mejores inmuebles en relación calidad/precio hará crecer su interés, y que éste acabe por ojear el folleto entero en busca de otras ofertas igualmente notorias.