Cómo elegir al mejor fontanero

El estrés, los niños, la casa, los gastos, el coche… y de repente, por si no tienes bastante, el fregadero de tu casa no traga. Has probado todo para intentar solucionarlo, pero ya no puedes más y necesitas tenerlo operativo. Por si no tienes suficiente estrés en tu día a día, estos pequeños imprevistos siempre consiguen sacarte de tus casillas. Y ahora, a buscar un fontanero.

A veces, el buscar un profesional en estas situaciones de crisis se vuelve una tarea tediosa. El último al que llamaste no te arregló como desearías y ahora ya no te fías de nadie. Pues tranquilo, porque conseguir el teléfono de un fontanero profesional es mucho más fácil de lo que imaginas. Solo tienes que echar un vistazo por Internet y seguir unos sencillos consejos.

Y si no querías pensarte mucho a quién llamar, vuelve a pensarlo. El caso es que, un buen fontanero podrá salvarte de más de una situación engorrosa, pero si no das con la persona indicada, podría causarte más problemas de los que ya tenías. Te recomendamos que prestes atención para conseguir el mejor resultado posible.

Asegúrate de que necesitas un fontanero

Todos creemos saber qué labores realiza un fontanero, sin embargo, entre profesionales hay cuestiones que puede que se nos escapen, sobre todo a los que andamos más despistados en el tema. Para empezar, será bueno conocer cuáles son las principales áreas de actuación de este tipo de profesional. Solo así, estaremos seguros de que buscamos un fontanero en Barcelona.

Desatascos. Es una de las tareas más demandadas en cuanto a fontaneros. A veces, los restos de comida o una mala instalación de las tuberías, puede causar este desagradable incidente. Aunque existen productos en el mercado, no siempre funcionan. Acudir a un profesional será la mejor opción, ya que realizará la tarea de un modo rápido y eficaz. Si tienes un atasco, contacta con un fontanero de Barcelona.

Calefacción. Los servicios de un fontanero también se pueden requerir tanto para reparar como para instalar cualquier tipo de calefacción. Un buen profesional estará capacitado para instalar o reparar todo tipo de radiadores, ya sean de bajo consumo, por paneles o módulos de acero. Del mismo modo también será útil para la instalación y la reparación de la calefacción centralizada.

Reparación tuberías dañadas. Un fontanero profesional podrá reparar todo tipo de tuberías, y tendrá conocimiento del funcionamiento de todas ellas. Tuberías de hierro, de cobre, de plástico o de PVC, cualquier daño que haya debe ser capaz de arreglarlo.

Desagües y fugas . Una rotura en un desagüe, en bajantes o fugas en el baño o en la cocina, son cuestiones que nos impiden realizar una vida normal. Buscar una empresa de fontaneros en Barcelona , puede salvarnos de un mal mucho mayor. Solo hay que contactar con el profesional adecuado.

Sanitarios. Para la instalación de lavabos, bañeras, duchas o griferías necesitaremos contar con un fontanero para asegurarnos de un correcto funcionamiento.

Pide presupuestos y compara

Antes de tomar una decisión, una buena idea es solicitar un presupuesto a un profesional, de esta forma te asegurarás de elegir con un mejor criterio. Si recibes varios presupuestos podrás comparar entre ellos y ver, no solo qué empresa te resulta más económica, sino también qué partidas están reflejadas en cada uno de los presupuestos.

Te recomendamos que no te lances a por el más barato. Lee bien y compara entre ellos, pues a veces optar por lo más barato no es siempre lo mejor. Puede que los presupuestos no estén completos y a la hora de pagar te lleves una desagradable sorpresa. Te recomendamos que te asegures de que constan todas las partidas y, si es necesario, pregunta tus dudas al profesional.

Consulta opiniones y pide referencias

En Internet hay una gran cantidad de información de diferentes empresas. Para dar con la indicada, una de las primeras cuestiones que debemos hacer es echar un vistazo por la Red. Se trata de una tarea sencilla, que no te llevará mucho tiempo.

Hoy en día, ya sea en páginas especializadas, en la propia web del fontanero, o en redes sociales, encontramos numerosas opiniones de todo tipo. Leer acerca del profesional que vas a contratar te ayudará a saber si has tomado la mejor decisión.

Asegúrate de tratar con una empresa seria

Ya sea una empresa o un profesional, tendrás que asegurarte de que es de fiar. Huye de chapuceros baratos que ni siquiera te hacen factura, y contacta con empresas especializadas que tengan una trayectoria constatable.

Puede que, en un primer momento, te resulte atractivo alguien más barato, pero piensa que si hace cualquier cosa mal, no tendrás ninguna prueba de que le contrataste y te puede salir el tiro por la culata.