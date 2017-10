¿Hacer dinero y disfrutar del deporte? El cóctel de las casas de apuestas

Apostar por un equipo de fútbol o por un jugador de eSports es algo de moda, y con lo que muchos están ganando jugosas cantidades de dinero.

La tecnología nos ha cambiado la vida por completo. Nos comunicamos de formas impensables hace años, nos informamos como nunca antes gracias a la ingente cantidad de contenido que circula por internet, estamos al tanto de todo lo que sucede en el mundo de manera casi instantánea e incluso hacemos la compra a través de una página web. Todo esto es solo la punta del iceberg de lo que es posible hacer a día de hoy aprovechando a este titán tecnológico.

Sin embargo, hay un punto realmente importante dentro de dicho iceberg, ganar dinero. La red de redes tiene un amplísimo abanico de posibilidades para aquellos que se adentran en ella en busca de nuevas formas de generar ingresos. Desde un pequeño extra a final de mes a toda una forma de negocio con la que ganarte el pan de cada día. Hay de todo, y la mayoría ligada con el ocio.

¿Sorprendido? No deberías. Las casas de apuestas online se han convertido en todo una referencia a nivel de azar y dinero dentro del mundo digital. Partiendo de prácticamente cualquier deporte, los usuarios pueden probar suerte y tratar de conseguir algo de dinero jugándosela por los distintos equipos y competidores en los que confíen. O, por supuesto, partiendo de un criterio mucho más selecto y estudiado, o hasta respaldado por las matemáticas.

Sea como fuere, el gran peso de las apuestas ha conseguido que muchos surquen la red de redes en busca de una forma de acertar con resultados y ganar todo lo posible. Los portales de pronosticos apuestas deportivas ayudan a ello, vaticinando resultados de los eventos deportivos cercanos e importantes para que nadie pierda el filón y se lleve algo más para el bolsillo.

Esta es la posibilidad que aprovecha la rama más tradicional de las casas de apuestas, pero hay una vertiente mucho más actual y hasta divertida: apostar en directo. Esta modalidad consiste en adelantarse a cosas como el primer tanto, autor del primer gol, de la primera canasta, primer expulsado y cualquier otra variable que pueda tener lugar en un encuentro del deporte que sea. Evidentemente, requiere del seguimiento del evento para poder actuar rápidamente y comprobar, in situ, el acierto o error. Es una curiosa forma de vivir el deporte con más emoción si cabe, y poco a poco se está ganando un buen grupo de adeptos.

Lo mejor de esta forma de hacer dinero en internet, o de perderlo si no actúas con cabeza, es la gran cantidad de géneros que abarca. Ya sea para fútbol, para baloncesto, para tenis o incluso para las competiciones de dardos; las casas cada vez acogen más modalidades deportivas para atraer aún a más usuarios.

Esto no significa que cualquier deporte entre dentro del saco. Las compañías saben que hay negocio donde hay volumen y grandes competiciones. Todo aquello que mueva un mínimo considerable tanto de participantes como de público es un buen lugar para comenzar a tentar a la suerte y jugarse dinero. Por eso, estudian detenidamente qué incluir o qué no, y si hay potencial, no dudan en lanzarse a patrocinios.

Las casas de apuestas nacieron del deporte, y ahora se están convirtiendo en algo intrínseco, con una notable presencia dentro del mismo. Sin ir más lejos, grandes equipos de la Liga de Fútbol Profesional de España han contado alguna que otra vez con el nombre de alguna en sus equipaciones o hasta en las vallas publicitarias de sus estadios, y de la misma forma, la liga inglesa llegó a tener a todos sus componentes con el logotipo de alguna casa en su camiseta.

Y siguen ganando peso, más ahora con el auge del sector digital y del ocio electrónico. El imparable crecimiento de los eSports, competiciones de videojuegos en las que pujan jugadores de todo el planeta, es otro sector a tener en cuenta y, por supuesto, las pujas por ganadores y perdedores ya se mueven por las webs habituales. Hasta el punto de generar un volumen tanto de usuarios como económico más que considerable.

Han pasado desde algo tan tradicional como el balón a algo tan moderno como el teclado y el ratón, pero lo que está más que claro es que las casas de apuestas se han asentado y no paran de crecer. Siempre que haya una nueva competición, un nuevo deporte y, por supuesto, un nuevo público; ahí estarán las apuestas deportivas para tentar a quienes quieran ganar una doble alegría: una por su equipo o jugador, otra por el dinero que se lleven a casa al apostar.

Y tú, ¿has apostado alguna vez? Puede que ahora, que conoces bien el fenómeno, te pique el gusanillo y te decidas. Pero te advertimos, no va a ser llegar y besar el santo.