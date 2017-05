Diferencias entre vivir el amor soltero, o en pareja.

Encuentra las prácticas más habituales con respecto al disfrute de tu vida íntima al pertenecer a un lado u otro.

Por mucho que a muchos les pese, y que otros inclusive no acepten, la realidad es que la sexualidad se vive de forma muy diferente cuando estás en pareja, a cuando te encuentras soltero, y esto es algo más que evidente. El hecho de vivir en pareja implica una serie de responsabilidades que evidentemente no existen cuando te encuentras soltero, y ello influye a la hora de relacionarte, conocer gente nueva, etcétera.

Cuando estás soltero

En esta etapa de tu vida, estás abierto a un mayor número de consejos sobre sexualidad e interacciones sociales, de cualquier tipo. No solamente estamos hablando con respecto a aquellas amorosas (abierto a conocer el amor de tu vida), sino también en cierto aspecto aquellas “amistades” que van más allá, o encuentros sexuales esporádicos, que poco o nada necesitan en cuanto a sentimientos se refiere. Se buscan nuevas experiencias a toda costa, ya sea para recuperarse de un amor anterior o para mejorar lo vivido con anterioridad.

A través de medios como las páginas webs de citas, internet, aplicaciones y redes sociales o inclusive clubs de striptease y locales físicos destinados al encuentro de personas con este mismo objetivo, podrás satisfacer tus deseos aún y estando soltero.

Conocer gente vía internet: Aprovechar los nuevos medios tecnológicos y el mundo social que aporta en la nube online es una de las mejores estrategias. Gracias a portales como los denominados datingwebsites, o las aplicaciones destinadas a organizar encuentros entre personas afines y cercanas entre sí se ha vuelto mucho más sencillo encontrar personas que te resulten atractivas, y que además estén buscando al igual que tu conocer gente y si la cosa sigue fluyendo, quién sabe si encontrar a su esperado amor.

También puedes optar por la vía rápida, y obviar cualquier tipo de paso previo en el cual intentes buscar a alguien que te guste, cortejarla, etc. Y directamente buscar contactos de mujeres en centralsex.com para seleccionar a una chica de compañía que esté a tu entera disposición. A esto es a lo que nos referíamos cuando mencionábamos que realmente, si lo que buscas es sexo, ni siquiera tienes por qué conocer al/la susodicho/a, pudiendo encontrar servicios de este tipo siempre y cuando estés dispuesto a pagar su precio, claro está.

Cuando te encuentras en pareja

Cuando te encuentras en pareja, sin embargo, este tipo de situaciones no se dan. Al menos no cuando alguien toma las bases de una relación en el sentido más estricto y clásico de la palabra, ya que actualmente y debido a una mentalidad cada vez más abierta y evolucionada las parejas pueden mantener una relación abierta y permitirse encuentros íntimos por separado, siempre y cuando ambos así lo acuerden. Los denominados como “amigos con derechos”, son ahora bastante comunes, y no suelen mezclar el amor con el sexo y la autosatisfacción propia, tomando ambos como conceptos separados y perfectamente complementarios entre sí.

Sin embargo, y contra todo pronóstico, para la mayoría de parejas convencionales que deciden ser fieles y compartir sus vidas en conjunto es precisamente en esta etapa cuando más se suele experimentar y descubrir acerca de la sexualidad y de los placeres más intensos tanto para nosotros mismos, como para el género contrario. Y es que la confianza que da mantener una relación estable te incita a probar cosas nuevas, experimentar nuevas posturas o con nuevos elementos y juguetes eróticos… ¡E inclusive llegar a introducir una tercera persona a tus relaciones sexuales de forma esporádica para darles mayor dinamismo! (Sin que esto afecte a vuestro amor, por supuesto).

Es por este motivo, que una de la gran mayoría de productos encontrados en una tienda erótica están enfocados precisamente a su uso y disfrute en pareja de forma principal, o al menos permiten un uso complementario para ello. Es el caso de geles lubricantes, columpios sexuales, amarres y objetos de sumisión, los vibradores y consoladores de distinta índole, y un largo etcétera de productos que ofertan los sex shop como picansex, tiendas especializadas en este tipo de comercio y que ven sus cómo existe un aumento en cuanto al porcentaje de ventas destinadas a las relaciones sexuales en pareja, que en solitario. Aunque por contra, estas últimas son algo más “atrevidas”, y dispuestas a satisfacer los deseos más oscuros de aquel que las adquiere. Es la ventaja de estar solo, y poder disfrutar de tu intimidad sin dar explicaciones a nadie.