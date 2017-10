Deuda de la Generalitat catalana con el Estado se elevó a 52.499 millones de euros

Un nuevo récord de deuda con el Estado ha registrado la Generalitat de Cataluña con el Estado, al cual le debe 52.499 millones de euros, según registros del segundo trimestre de este año por el Banco de España.

Dichos datos indican que deben una cifra muy superior a los 35.405 millones de deuda que debe la Generalitat de Valencia y dobla la que adeuda la Junta de Andalucía. El govern de Puigdemont debía 50.677 millones hasta marzo de este año por lo que incrementó en un 3,5 en los últimos tres meses.

Esta deuda es relevante tomando en cuenta las amenazas de no hacer frente a dicha deuda, referente a que sí el estado no negocia con la futura república no la reconocerían, por parte de la CUP y de Junts pel Sí. Incluso, en los primeros borradores de la ley de Transitoriedad se recoge que dichas obligaciones serían parte fundamental de una posible negociación con el Ejecutivo, pese que aún no se h concluido el documento final.

Existe un contraste entre la dependencia de la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), por el cual se genera la deuda con el Estado y a su vez, se provoca que la deuda se incremente sensible.

Cataluña es nuevamente la comunidad autónoma con mayor deuda en cifras absolutas con un total de 76.727 millones de euros, de donde más 8.000 millones los debe a la banca, más de 5.000 millones a inversiones en emisiones de deuda de la Generalitat que aún no han vencido y unos 76.727 millones de euros que adeudan al Estado.

Destacan que la deuda de Cataluña, sola, es más de la cuarta parte de los 286.000 millones de euros del total de la deuda de las comunidades autónomas. El Banco de España indicó que la deuda autonómica subió en un 4.5% en comparación al segundo trimestre del año pasado.