Derriban Hotel Montecarlo pese a polémica por preservar su legado histórico

Desde el jueves a medianoche se iniciaron los trabajos de la demolición del Hotel Montecarlo, el cual estuvo ubicado en la Acera del Darro y fue considerado por muchos historiadores de la localidad, como la primera residencia de la familia de Lorca en la ciudad de Granada.

En base a una investigación realizada por técnicos de Cultura de la Junta de Andalucía, en julio pasado demostraron que el poeta no había vivido en ella y se autorizó a la demolición de este edificio que se pensaba que tenía valor histórico, ya que muchos querían proteger aparte de sí había sido vivienda del poeta Federico García Lorca o no, pero no se pudo.

Finalmente, a eso de las tres de la madrugada se iniciaron las obras de demolición desde el interior de la fachada principal del hotel, donde la polvareda que dejaba la demolición se trataba de detener con manguera en mano, mientras que la máquina derrumbaba las ruinas del edificio que fue tirado de noche para evitar complicaciones en el tráfico en la capital.

Pese a que la operación se realizó en la madrugada, se conoció que decenas de curiosos se dispusieron a observar como sacaban gran cantidad de escombros sobre todo de piedra, yeso, madera y cristales que se desplomaban hacia la acera, durante la demolición de este inmueble.

De la misma manera, se dejaron escuchar las opiniones variadas, ya había quienes apoyan la propuesta de construir de nuevo el hotel Montecarlo es este lugar pues una renovación necesaria a su parecer y otros se manifestaban por haber tratado de restaurar el edificio antiguo.

Lo cierto, es que medios locales han registrado que los operarios que participaron en la demolición comentaron que en dicho edificio encontraron mucha humedad y gran cantidad de heces de palomas; así como explicaron que todo en general estaba en muy mal estado.