En contra del criterio de Pablo Iglesias

Podem participará activamente en el referéndum del primero de octubre

Albano-Dante Fachin, secretario general de Podem, marca catalana de Podemos anunció este viernes que su partido participará en el referéndum que impulsa la Generalitat y el resto de los partidos independentistas catalanes previsto para realizarse el 1 de octubre, aseguro que lo hará activamente ya que entienden la consulta como una movilización social que es políticamente legítima, es medida contradice el criterio establecido por la Ejecutiva de la formación morada.

Fachin sostuvo que la campaña que desarrollará su formación no estará enfocada en apoyar el “sí” o el “no”, su centro será la participación, que se convertirá en un punto de choque entre los que niegan la capacidad de participación y además la defienden, explicó que una participación masiva en la consulta dejará en evidencia la gobierno del PP, ya que una manifestación masiva de todos los catalanes es el mejor mensaje que se puede dar.

El Consejo Ciudadano de Podem aprobó de manera unánime un documento que recoge la conclusión a la que han llegado el centenar de círculos, en el que se llama a participar de manera activa en el 1 – O, asegurando que si el 80 % del pueblo catalán quiere votar, no daremos la espalda a la ciudadanía. El documento también apela al espíritu del 15 – M, ante la falta de garantías y reconocimiento internacional.

Por su parte Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, rechazó la postura asumida por Podem, aunque ha dicho que respeta la decisión que ha tomado, reafirmó también que su formación lo que ha solicitado es un referéndum pactado y con garantías.

Cabe recordar que tanto Iglesias como los principales líderes de la formación morada, han sostenido en diversas ocasiones que aunque están convencidos que la consulta del 1 de octubre que impulsa la Generalitat es una movilización política legítima, consideran que es hecha de manera unilateral, lo que a sus juicio no es una solución al conflicto catalán, ya que no brinda ninguna garantía y no tendrá ningún efecto, debido a que no es vinculante.