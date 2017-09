Decoración de interiores y sus claves

Amueblar no es lo mismo que decorar. Aunque a menudo confundamos los términos.

Cuando hablamos de decorar una vivienda, un local comercial o un despacho, muchas veces tendemos a confundir decorar con poner muebles. Es cierto que el mobiliario tiene mucho que ver con que la decoración sea agradable y define nuestros gustos o estilo, pero también lo es el hecho de que hace falta bastante más que unos muebles bonitos para decir que hemos decorado algún espacio.

¿Que se puede entender como decoración?

Decorar siempre tiene que ver con algo agradable a la vista, atractivo según los criterios de quien lo observe. Puede que guste más o menos dependiendo de puntos de vista, pero una decoración siempre genera sensaciones.

Por ello, limitarnos a encajar muebles según sea el tamaño o las características de una habitación no es decorar, al igual que elegir recambios para electrodomésticos no es lo mismo que hacer una reparación. Es evidente que hace falta un conocimiento previo para hacerlo, igual que decorar.

Elegir el mobiliario es solo un primer paso en la decoración. Luego hay que hacer muchas otras cosas. Cosas que siempre serán más sencillas si nos dejamos llevar por un profesional.

Qué puede hacer un decorador experto

Aunque no lo creas, un decorador puede ayudarte a ahorrar cuando te plantees decorar cualquier espacio. ¿Por qué? Porque al tener conocimientos y contactos dentro de este mundo, además de poder encontrar elementos decorativos que encajen con tus gustos, podrá llevarte a lugares en los que se pueden conseguir todos ellos a un mejor precio que si lo hicieras por tu cuenta.

Pero un decorador va aún más allá. Se mantiene al día con las últimas tendencias, por lo que puede convertir un salón, un restaurante o una sala de reuniones en un ejemplo de estilo vanguardista con tan solo unos cuantos detalles.

Por ello, contactar con un decorador profesional es muy recomendable. Si quieres saber algo más antes de decidirte, una buena idea es echar un vistazo a su biografía para ver cuál es su motivación e incluso su estilo de trabajo.

Algunos consejos de decoración que funcionan

Si quieres cambiar tu decoración, no hay por qué tirarlo todo y volver a poner cosas nuevas. Hay opciones bastante efectivas con las que redecorar tu casa sin perder nada de estilo. Solo necesitas tener claras algunas cosas, como los objetivos que quieres conseguir o cuáles son los recursos con los que puedes contar.

Por ejemplo, si tienes muebles de calidad, aprovecha para darles un nuevo estilo, por ejemplo con una mano de barniz si es un armario o una mesa de madera, colocar un cristal sobre el tablero o comprar fundas de sofá y convertir los asientos en un medio con el que integrar el resto de elementos. Incluso puedes elegir colores y estampados de moda, que además protegerán tu sofá o sillón, lo cual alargará su vida útil.

Busca el equilibrio entre decoración y funcionalidad

Algo que debes tener siempre muy claro es que no puedes sacrificar la funcionalidad por la decoración. Este es otro error bastante común, ya que se tiende a pensar que cuanto más llamativa sea la decoración, mucho mejor. Sin embargo, lo importante es que todo sea accesible y fácil de utilizar. Por ejemplo, en la cocina no se pueden dejar cosas que estorban en la zona de elaboración, cocinado o el fregadero, salvo que no hagamos ninguna de estas cosas y únicamente esté de adorno. Lo cual es cuanto menos improbable.

Esto no quiere decir que no se pueda tener una casa decorada y funcional. Al contrario, un equilibrio entre conceptos te ayudará a disfrutar de una bonita decoración y un espacio confortable.