¿Cuáles son los productos de cosmética más usado por hombres?

Hace ya mucho tiempo que ser hombre dejó de ser sinónimo de dejadez en temas estéticos ya que en la actualidad cada vez son más los que se han decidido a cuidar su piel y su cuerpo tanto o más que las mujeres. Hay muchos hombres que se decantan por adquirir productos femeninos para su propio uso pensando que no tienen un equivalente masculino al que acudir pero esto es un error, ya que cada vez están saliendo al mercado más productos estéticos específicamente adaptados a la piel y el cabello del hombre. A continuación se presentan cuáles son los productos cosméticos preferidos y más utilizados por los hombres en líneas generales.

Los cosméticos preferidos por los hombres

Aunque parezca increíble, uno de los productos favoritos de los hombres son los contornos de ojos. Esto es así porque tanto el estrés laboral, el dormir poco y hasta el reír, además de muchos agentes externos extra provoca que aparezcan bolsas y ojeras alrededor de los ojos y es por ello que utilizando los productos adecuados se puede conseguir terminar con este problema y los hombres lo saben y optimizan al máximo todos los productos que existen para lograrlo.

Las lociones para el afeitado son un básico que siempre han utilizado los hombres pero que cada vez se va refinando más. Se trata de un producto ideal para ablandar la piel y prepararla para un afeitado efectivo, siendo sin duda un básico a la hora de realizar los cuidados diarios masculinos de belleza. Se puede utilizar en forma de gel, que suele provocar picazón, o en forma de la clásica espuma de afeitado.

Un gel limpiador facial es también una opción muy famosa entre los hombres, ya que sirve para exfoliar la piel, tanto en forma de gel como en su formato mousse, y dejarla totalmente libre de impurezas y lista para poderle aplicar cualquier otro tipo de producto. Si se está buscando un producto con estas características, cabe reseñar que Biotherm Homme cuenta con un amplísimo catálogo

Y por tanto también las cremas hidratantes son un básico que ha entrado con fuerza en el mundo de la cosmética masculina. Tanto las faciales como las corporales. Sin duda se trata de un tipo de loción que resulta básica para cuidar tanto la piel del rostro como la del resto del cuerpo porque, mientras el after-shave sirve para suavizar la piel de la cara después del afeitado, la hidratante logra protegerla 24 horas, aunque siempre será básico elegir una crema que se adapte a todo tipo de piel, bien sea esta grasa, seca o mixta.

Los tratamientos capilares son también sin duda otros de los productos cosméticos que los hombres no pueden dejar de utilizar, así como una de las preocupaciones más grandes de muchos de ellos, tanto de los que pierden pelo con el paso del tiempo como de los que no sufren este problema pero no quieren dejar de llevarlo perfecto.

Además de champús, geles, gominas etc. existen diferentes tipos de tratamientos capilares muy populares para retrasar la caída del cabello, estimular el crecimiento de éste o simplemente para mejorar la higiene capilar e hidratar muchísimo el pelo.

Y por último, aunque a muchas personas les puede parecer que tanto las cremas reductoras de cuerpo como las reafirmantes son simplemente cosa de mujeres, esto no es así. Se trata de un tipo de productos que también pueden encontrarse en el mercado adaptados a los requerimientos masculinos y que además son mucho más demandados por éstos de lo que se cree popularmente, como leemos aquí.

Este tipo de tratamientos tienen beneficios reafirmantes y reductores, pero son además también remodeladores para muchas zonas del cuerpo masculino. Tanto para adelgazar como para lucir la piel mucho más tersa o lograr que vuelvan a aparecer los abdominales de la juventud tras muchos años sin verlos, sin duda se trata de una opción realmente eficiente que muchísimos hombres ya han hecho suya.