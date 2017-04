Consejos para una vida más saludable

Ejercicio y buena alimentación. Dos conceptos que resumen una vida sana que tendemos a obviar.

El cuidado de la salud física y mental es sumamente importante. Mantener a raya el peso, aumentar la fuerza, resistencia y capacidad de concentración no se consigue sin esfuerzo. Es necesario practicar deporte y cuidar nuestra alimentación, algo que a menudo no hacemos, ya que el ritmo de vida que tenemos se lleva todo nuestro tiempo.

No obstante, tenemos que dedicar tiempo todas las semanas a atender nuestro estado de forma, ya que las consecuencias de no hacerlo pueden ser nefastas. Todos lo sabemos, pero lamentablemente muchas personas no toman medidas hasta que no es demasiado tarde. Desde tenis en red nos recuerdan que es importante dedicar tiempo todas las semanas a nuestro cuerpo. Así que es buen momento para recordar algunos consejos, que seguro que conoces y que harán tu vida más agradable.

Un poco de ejercicio

Hacer deporte es la forma que tiene nuestro organismo de equilibrarse. Por ello, cuando no lo practicamos de forma regular, empiezan a aparecer los problemas de salud. La vida sedentaria es la principal causa de sobrepeso, enfermedades cardiovasculares y un estado de ánimo bajo. Así que no te puedes permitir dejar de ejercitarte si quieres un cuerpo saludable.

A menudo basta con cambiar algunos hábitos. No coger el ascensor y utilizar las escaleras, ir a trabajar en bicicleta o dar un paseo te ayudarán a mejorar la circulación, y con ello las funciones corporales.

No pienses que necesitas apuntarte a un gimnasio para hacer ejercicio y tener una buena rutina de entrenamiento. En Internet hay recursos como www.entrenador.fit, donde dispones de un entrenador personal que hará un plan que se ajuste a tus necesidades.

Alimentación adecuada

Aparte de no movernos, otras de las cosas que solemos hacer mal es comer. Con las prisas y la falta de ganas, tomamos un exceso de comida rápida y abusamos de los platos precocinados. El resultados es un exceso de grasas saturadas, que unido a la falta de ejercicio supone un grave riesgo para la salud.

Las claves de la alimentación de un deportista nos pueden servir para comer mejor y ver que no es tan complicado nutrirnos adecuadamente. Es más, a menudo tardamos el mismo tiempo en preparar platos saludables que en calentar una lata. Si haces la prueba y te acostumbras a planificar las comidas, verás que una alimentación adecuada es más sencillo de lo que piensas.

Si comes fuera de casa regularmente, tampoco tienes que renunciar a hacerlo de forma saludable. Solo necesitas elegir platos ligeros, que te permitan aguantar hasta llegar al final de la jornada. También puedes recurrir a los batidos de nutrición deportiva, que aportan lo que el cuerpo necesita y se pueden tomar en un momento. En lugar de bajar al bar de la esquina o comerte un bocadillo, dale a tu organismo lo que necesita. O dedica algo de tiempo el día anterior a preparar platos saludables para llevar al trabajo. Tu salud te lo agradecerá.

La constancia es la clave

Como puedes ver, estos consejos no dejan de repetirse una y otra vez. Pero no por ello dejan de ser eficaces. Al contrario, el hecho de que todos los expertos coincidan, al menos por una vez, en algo indica que es exactamente lo que se tiene que hacer.

Si realmente quieres tener una buena salud física y mental, tienes que ser constante. No te des por vencido si un día o una semana no has logrado tus objetivos. Si sigues adelante y te esfuerzas, verás como cada vez cuesta menos cuidar tu salud.