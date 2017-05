Consejos para reconocer a las mejores videntes

Seguramente has consultado alguna vez una vidente, por lo que ya sabes de las ventajas de contar con un profesional calificado que te ayude a aclarar dudas y a saber qué esperar o no del futuro. Pero lo que quizás no sabes es que puedes hacer tus consultas por teléfono, en cualquier momento del día y cualquier día del año. Pero concretamente ¿qué nos aporta la videncia por teléfono?.

La videncia es un don con el que ya nacen algunas personas que luego se dedican a estudiar y desarrollarlo, poniéndolo al servicio de los demás. Las videntes son verdaderas guías espirituales y su ayuda puede ser muy valiosa. Pero de más está decir que no todas las videntes son auténticas profesionales, y podemos toparnos con gente que no está verdaderamente calificada. Es por eso imprescindible poder reconocer a videntes buenas, que nos orienten y nos dirijan hacia el camino correcto en nuestros momentos de conflicto y de indecisión Y es allí donde la consulta por teléfono se torna de gran beneficio, pues no permite saber de antemano que profesionales serios y calificados estarán dispuestos a escuchar nuestras dudas, en cualquier momento del día o de la noche y cualquier día de la semana.

Otro de los beneficios que nos aporta la videncia por teléfono es poder elegir para ponerse en contacto con una vidente o tarotista concreta. Y a diferencia de lo que ocurre con la consulta presencial, este sistema permite contar con los videntes más calificados del sector. Videntes de voz serena que transmiten paz inmediatamente, ayudando a la mente y al espíritu a encontrar la solución a aquello que tanto nos agobia.

Este servicio que funciona 24×7, permite además, contar con el apoyo incondicional de videntes reconocidas por su trayectoria y experiencia, como es el caso de Marisa, Premio Guía de Tarotistas 2015, que basa su trabajo en el nombre y la fecha de nacimiento del consultante y que responde a la consulta con la ayuda de las barajas de tarot y de la baraja española. O como el caso de Esmeralda, considerada la mejor vidente de España 2016, quien desde niña ha ayudado a las personas no sólo como vidente sino también como tarotista.

