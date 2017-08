Consejos y claves para los hombres que sufren de eyaculación precoz

Cómo poner remedio a este problema tan habitual en el género masculino

Un gran porcentaje de hombres ven cómo a la hora de mantener relaciones íntimas su duración no se corresponde a lo habitual, causando así graves problemas tanto para él como persona a nivel mental y emocional como para su compañera/o en cuestión, por no hablar de los problemas que causa para una pareja estable. Si bien no es algo tan sumamente negativo como a priori puede ser la impotencia, sigue siendo un tema bastante complicado para quienes lo padecen, o quienes lo sufren (en este caso la pareja habitual o el amante de dicho sujeto).

Multitud de hombres buscan remedio sin encontrar una solución real a su problema de eyaculación precoz, y es por este mismo motivo que hoy nos vemos en la obligación de ofrecer consejos y técnicas cien por ciento reales y efectivas en pos de subsanar dicho trastorno.

¿Quieres saber como no ser precoz? sigue leyendo este artículo, y sabrás cómo.

ELIMINA EL ESTRÉS

El principal enemigo para las personas que padecen de este tipo de trastorno es el estrés, y no solamente aquel que les causa el saber que puede darse el caso de que “no den la talla en la cama”, sino también el estrés acumulado en su vida cotidiana: ya sea aquel a través del trabajo, los quehaceres diarios, etcétera. La presión a la hora de mantener relaciones te hará no solamente llegar a un punto donde lo tomes más como una competición que como lo que es (un acto íntimo y amoroso), sino que además no lo disfrutes como se debe, aún y si consigues no eyacular de forma prematura. Por este y otros muchos motivos más, deberás de eliminar el estrés por completo si quieres mejorar tu rendimiento en la cama a la par que disfrutar del acto en sí mismo.

ESTO ES UN TRABAJO EN EQUIPO: TU PAREJA TAMBIÉN PUEDE AYUDAR

Así es. Tu pareja es una parte esencial en la mejora de este trastorno, y si realmente quieres retrasar la eyaculación deberás de hablar con ella y contarle tu problema, seguro que lo entenderá y conseguiréis poner remedio a la eyaculación precoz juntos. Sabiendo esto, no solamente conseguirás comprensión sino también que se implique, y que juntos afrontéis el problema tanto fuera como dentro de la cama a la hora de mantener relaciones ya sea marcando los tiempos, así como disminuyendo el ritmo cada vez que sea necesario, etc. Y es que el buen sexo también puede disfrutarse suave y lento, y con cambios de ritmo a más rápido cuando el peligro de eyacular prematuramente haya cesado.

Acude a un especialista

Sexólogos, psicólogos, médicos… este es un problema saludable y como tal se puede tratar. Tú decides si quieres hacerlo mediante fármacos y/o medicamentos especializados en tratar dichos síntomas, o por el contrario utilizar remedios más “caseros” como los anteriormente mencionados a la hora de realizar un tratamiento para la eyaculación precoz. Eso sí, siempre guiado por los consejos y la sabiduría de un especialista, y nunca por tu propia cuenta.

Recuerda que la clave está en la mente: gracias a ella tendremos el poder de controlarnos y aguantar más en la cama. Podría llegar a sorprenderte el gran control que ofrece la misma, siempre y cuando trabajemos en pos de mejorar en nuestra vida sexual y poner al fin remedio a la eyaculación prematura.