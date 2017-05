Cómo conseguir billetes de Ave baratos

Viajar con Ave puede salirnos muy barato si sabemos cómo comprar billetes a los mejores precios.

Empieza el buen tiempo, y por lo tanto, las ganas de hacer escapadas con nuestra pareja o amigos. Una de las mejores maneras para viajar es sin duda el Ave, ya que ofrece una gran variedad de destinos. Sin embargo, si queremos viajar al mejor precio, es necesario conocer una serie de consejos para conseguir billetes de Ave baratos.

Reservar con antelación

Para todos aquellos a los que les guste organizar sus escapadas o viajes con mucha antelación, reservar los billetes de ave con anticipación puede ser una buena manera de conseguirlos a precios muy baratos. Es importante recordar que cuanto más se acerque la fecha de salida del tren, más caro te saldrá el billete, y es más cierto aún cuando son fechas muy concurridas, como verano o incluso festivos, como Navidad o Semana Santa. De hecho, comprando por adelantado puede permitirte ahorrar hasta un 70% del precio del billete. No obstante, recuerda que pueden surgir imprevistos que te lleven a tener que anular tu viaje, por lo tanto, si optas por reservar tus billetes con antelación, asegúrate que podrás realizar con seguridad tu trayecto. En el caso que realmente no puedas efectuar el trayecto, siempre podrás optar por vender tus billetes en páginas especializadas. Lo bueno de esto, es que podrás recuperar dinero y además le harás un gran favor a otra persona.

Utilizar un buscador de billetes

Hoy en día, Internet nos ofrece grandes oportunidades para obtener billetes ave baratos. Un gran ejemplo son los buscadores de billetes que te permiten obtener billetes de ave de otras personas que no puedan realizar su trayecto y opten por ponerlo en venta. El portal más utilizado es Truecalia. Podrás obtenerlos a precios muy baratos ya que se trata de reventas. Así que si estás pensando en hacer un viaje en Ave Barcelona Madrid, echa un vistazo en el buscador y es muy probable que encuentres a alguien que venda billetes para ese trayecto en fechas que te puedan interesar. Cabe destacar que los buscadores de billetes ofrecen la gran ventaja de comprar billetes del ave desde la comodidad de tu casa en solo unos clics. Es posible que estés pensando en cómo es posible comprar un billete nominativo a otra persona; esto no es un problema, ya que Renfe permite los cambios de nombre hasta 15 minutos antes de que salga el tren. Es sin duda una manera muy práctica de comprar billetes al mejor precio.

Compartir una mesa del Ave

Es sabido por todos que los trenes Ave disponen de mesas compuestas de cuatro asientos. De hecho, al reservar una mesa, y por lo tanto, los cuatro asientos, podemos beneficiar de grandes descuentos en los billetes. Por lo tanto, compartir mesa ave puede ser un buen método para obtener billetes de ave al mejor precio. Si quieres buscar un billete para compartir mesa en el Ave, existen páginas webs especializadas que te podrán ayudar a ponerte en contacto con personas que deseen compartir contigo una mesa y para que podáis ahorrar juntos en el precio de los billetes. No olvides que será muy importante que logres reunir a 3 pasajeros para que podáis obtener descuentos interesantes en los billetes del ave.

Obtener una tarjeta de descuento

Renfe pone a disposición distintas tarjetas de descuento enfocadas a clientes específicos: ya sea por la edad o por ser una familia numerosa. No dudes en informarte para saber si puedes obtener alguna tarjeta de descuento para poder comprar billetes de ave más baratos. Para hacerte una idea, las personas mayores de 60 años y los menores de 14 años pueden llegar a obtener un 40% de descuento, por otro lado, los menores de 4 años pueden viajar totalmente gratis.

Conseguir una tarjeta de fidelización

Si no cumples con los requisitos para obtener alguna tarjeta de descuento especial, no te preocupes: también existen tarjetas de fidelización. Estas tarjetas son realmente interesantes para aquellas personas que suelan viajar con frecuencia, ya que consiste en acumular puntos por cada viaje. Con estos puntos podrás beneficiarte de grandes descuentos o incluso obtener billetes del Ave. Mientras más puntos obtengas, mayores serán las ventajas, así que no dudes en pedirla si sueles utilizar el Ave varias veces al año.

Adquirir un bono

Los bonos también son útiles para aquellas personas que viajan con mucha frecuencia. Debes tener en cuenta que estos bonos solo son útiles para aquellas personas que efectúen el mismo trayecto de ida y vuelta repetidamente. Asimismo, los bonos se componen de diez billetes con el mismo trayecto de ida y vuelta y se pueden obtener con un descuento de hasta un 35%. Además, es importante destacar que deberás gastar los bonos en un plazo de cuatro meses.

Viajar en grupo

Cuantos más seáis a la hora de viajar en un tren del Ave, más descuentos obtendrás al comprar los billetes para el trayecto. De hecho, para los grupos de hasta 25 personas, se pueden alcanzar descuentos de hasta un 15%. Así que si viajas con tus amigos, con tu familia o con cualquier otro grupo de personas, podrás ahorrarte mucho dinero en los billetes. No dudes en reunir un máximo de personas cuando quieras hacer un viaje, ya que todos podréis ahorraros mucho dinero.

Con estos consejos, ya no tendrás ninguna excusa para no viajar en ave. Ahora sabes como obtener descuentos y gastar menos a la hora de comprar tus billetes.