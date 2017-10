Colchas de cama, la mejor elección para nuestro dormitorio

Una colcha es un elemento de decoración que colocamos encima de la cama una vez que está hecha y que cubre toda la parte superior de la sábana, manta y almohada. Las colchas pueden disponer de faldones que cuelgan hasta el suelo y puede ser simplemente un elemento decorativo que solo está presenten durante el día o tratarse de un complemento de abrigo cuando la temperatura de la habitación desciende.

Tanto e invierno como en verano no hay nada como dormir con una ropa de cama capaz de proporcionarnos la temperatura ideal para nuestro descanso. Algo que no sea excesivamente caluroso ni demasiado fresco en las noches de invierno y que no nos prive del placer de dormir envueltos en un tejido de tacto suave y agradable.

Una buena colcha siempre va a dotar de un aire elegante al dormitorio independientemente de si sea invierno o verano, la colcha siempre vestirá nuestra cama dando el toque perfecto de distinción.

La decoración de las cochas de cama suele ser muy variada aunque se combinan con cortinas, cojines y tapicerías del conjunto de la habitación. Existen diferentes tipos de colchas, dependiendo de la ligereza de los materiales y del posible acolchado.

Colchas bouti

Probablemente un de las colchas con mayor aceptación y el más utilizado ya que son las más abrigadas para el invierno y cumplen a la perfección como elemento de decoración. Las colchas bouti son más ligeras que una funda nórdica y pueden servir como cubrecama durante todo el año.

Su acabado perfecto, estética innovadora y elegante y la caída de las colchas bouti al suelo son su puntos fuertes. Su diferencia con el resto de colchas es que se trata de una evolución de los edredones nórdicos ya que tiene un pequeño relleno acolchado, más que suficiente para abrigarnos cuando la temperatura del cuarto desciende.

Colchas edredón

Las colchas edredón podrían ser consideradas como una variante de las colchas bouti ideales para ser empleadas como colchas de invierno, algo perfecto para aquellos que viven en zonas donde se registran temperaturas muy bajas en invierno.

Las colchas edredón son más pesadas que las colchas bouti, pero no llegan a ser una manta y dan a la habitación todo el efecto decorativo que deseamos. Las colchas edredón están a medio camino entre las colchas bouti y el edredón nórdico.

Colchas de piqué

Las colchas de piqué son colchas más finas pensadas para usarse por una sola cara aunque también hay excepciones. No tienen ningún relleno por lo que son más ligeras que los dos tipos de colchas anteriores, por lo que el abrigo será un poco menor.

En las colchas piqué el dibujo y su diseño están confeccionados con el propio tejido mientras que en las colchas edredón y las colchas bouti suele ser un estampado

Las colchas de piqué se pueden utilizar durante todo el año aunque cuando las temperaturas bajan de manera considerable puede resultar necesario usar un manta. La colcha de piqué resulta un complemento ideal ya que su tanto recuerda más a una sábana que a una colcha de cama.

Colchas de verano

En verano también es necesario tener la cama bien elegante y debe lucir como es debido. Las colchas de verano están confeccionadas en tejidos naturales ligeros y son perfectas para aquellas noches de verano en las que refresca un poquito.

Si te gusta tener perfecta tu habitación durante todo el año, una colcha es la solución ideal, no dejes de visitar edredones Cañete donde podrás encontrar todos estos tipos de edredones y mucho más.