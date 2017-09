Claves para una relación de pareja sana

Los problemas de pareja a menudo se deben a que no se tienen en cuenta ciertos detalles. Cosas que no son demasiado complicadas, pero sí muy importantes.

Cuando nos planteamos encontrar una pareja, lo normal es que busquemos en la otra persona cualidades que nos complementen en cierto sentido. Hay quien se concentra en la apariencia física, pero si se busca una relación a largo plazo, lo realmente importante va más allá de lo que se ve. Aunque hay algo que debemos tener en cuenta si queremos que nuestra relación sea sana y funcione de verdad. No se trata solo de qué es lo que necesitamos nosotros, sino de aprender a compenetrarse con alguien que también tiene sus necesidades.

Comunicación, el pilar de toda relación

Esta clave no solo funciona cuando tenemos pareja, sino que es esencial para cualquier tipo de relación que podamos tener. Aunque en la pareja es aún más importante, ya que de lo contrario habrá malos entendidos y problemas que solo se ven cuando es demasiado tarde. Y saber Como Superar una Ruptura es bastante más complicado que aprender a tener abiertas las puertas de la comunicación.

No obstante, no hay que confundir comunicarse con hablar mucho o dejar que las palabras salgan por nuestra boca sin pensar en las consecuencias. Comunicarse es más que hablar, es saber escuchar a la otra persona, ser paciente e incluso aprender a interpretar aquellas cosas que no dice. Y pensar muy bien qué efecto tendrá en nuestra pareja lo que estamos a punto de decir. Siempre con sinceridad, pero también con tacto. El interés mutuo es clave para una buena comunicación.

Confiar el uno en el otro

Hay dos tipos de celos, los que se pueden considerar positivos y aquellos que son completamente enfermizos. Estos últimos arruinan parejas todos los días, desgraciadamente. Impiden que haya confianza en la relación y hacen que solo se vea lo malo que puede suceder.

Por supuesto, la confianza es algo que tiene que ganarse y demostrarse todos los días. Pero también es necesario algo de privacidad, por lo que si tu pareja sale a la calle a hacer alguna cosa o necesita algún momento en soledad, no pienses que te está engañando o lo hará a la primera de cambio. Vivir con alguien así es imposible.

Compartir proyectos

Si de verdad quieres tener una relación sana y consolidada, no puedes tratar de hacerlo todo como si no tuvieras a alguien a tu lado. Necesitas contar con la otra persona y hacer un proyecto de vida en común, sobre todo si piensas unirte a ella para toda la vida, que es lo más bonito que puede hacer una pareja.

Está claro que si te vas a casar, los detalles de boda no pueden estar en manos de uno solo. ¿Por qué? Primero, porque tendrá la sensación de que está más interesado que su otra mitad por hacer que esto funcione. Y por otro lado, porque si se hace sin contar con la pareja lo más probable sea que las cosas no empiecen bien. Y si se parte de esta base, el resto no funcionará.

Una buena dosis de respeto mutuo

Toda relación necesita que las personas implicadas se muestren respeto genuino. En el caso de una pareja, al igual que con la comunicación esto es todavía más necesario, ya que se está creando un vínculo estrecho que requiere respetarse mutuamente y tener en cuenta tanto los sentimientos como el papel que cada quién debe desempeñar.

Incluso cuando se discute se tiene que mantener el respeto. Si se lo faltas a tu pareja, realmente no la quieres y será mejor que te plantees si es buena idea seguir adelante o no. En el primer caso, tendrás que trabajar por mejorar en este aspecto.

Las bases de una relación sana y estable son principalmente estas 4. Hay otras muchas, pero estas son las primeras que se deben tener en cuenta para el éxito de la pareja.