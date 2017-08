Claves para escoger el anillo de compromiso perfecto

Uno de los momentos más importantes de nuestra vida es cuando pedimos o nos piden compromiso. Pero para poder realizar esta petición de manera adecuada, es muy importante ofrecer siempre un buen anillo de compromiso. Para ayudarte a comprar el más adecuado, a continuación, te vamos a mostrar una serie de consejos.

Consejos para comprar el mejor anillo de compromiso

El anillo de diamantes es el más recomendado a la hora de solicitar matrimonio. El mismo ha sido fabricado con diamantes, lo que quiere decir que no es barato. Pero a la hora de solicitar matrimonio, no hay dinero que valga.

Si regalas un anillo de diamantes, lo que estarás trasmitiendo es que tu amor es verdadero y quieres estar junto a tu pareja durante toda la vida.

A la hora de regalar un anillo de compromiso, siempre debes pensar en sus gustos y no en los tuyos. Piensa que lo va a llevar siempre en su dedo, por lo que no debes cometer el error de regalarla un anillo que no le guste. A la hora de comprarlo, seguro que te entrarán las dudas del modelo que comprar. En este caso te recomiendo solicitar ayuda al joyero. Entre los dos seguro que conseguís encontrar el anillo perfecto para el compromiso. Recuerda, cuanto más vistoso y bonito sea, más le gustará a la persona que vaya el anillo.

El diamante o la joya central debe ser llamativa, pero no cometas el error de que sea demasiado alta, porque esto impedirá que lo pueda llevar a todos los sitios y hacer una vida normal con el anillo. Siempre compra algo bonito y que a su vez permita hacer una vida normal. Si quieres ver anillos de este tipo, puedes ver estos ejemplos. Así te será más sencillo hacerte a la idea de los anillos que se están llevando durante este año.

El anillo solitario sigue teniendo mucho éxito. A la hora de valorar el anillo, no solo debes mirar el precio, sino que debes mirar el color de la pieza, su corte, la claridad y los quilates.

Muchos hombres no quieren un anillo que haya sido personalizado por un profesional. Si no que quieren regalar a su pareja un anillo que ha sido diseñado por ellos mismos. Algunas joyerías permiten diseñar anillos a medida. El objetivo de este tipo de anillo es conseguir un anillo mucho más personalizado. Por ejemplo, algunas personas solicitan que en el interior del anillo se grave el nombre de la pareja, con el objetivo de aumentar el valor emocional del anillo que se va a entregar la pedida. Eso sí, debes tener en cuenta que personalizar un anillo no es algo que hagan todas las joyerías, sobre todo si la personalización es complicada. Por este motivo, siempre debes acudir a joyerías profesionales.

Finalmente, antes de comprar el anillo puede ser interesante pedir opinión a las personas que más la conocen, como por ejemplo sus amigas. Así podrán decirte si vas por el buen camino o es mejor que rectifiques.

¿Por qué comprar un anillo de compromiso personalizado?

Te recomendamos comprar un anillo personalizado para que tu pareja pueda llevar un modelo que no lleva ninguna otra persona. Sabemos que el precio será ligeramente superior, pero en ocasiones merece la pena pagar un poco más y disfrutar de un anillo que nadie tiene.

Personalmente, te recomiendo que el anillo siempre lleve los nombres de ambos miembros de la pareja, con el fin de conseguir que el anillo tenga más valor personal. Y es que al fin y al cabo, el valor de un anillo de compromiso no se basa tanto en el valor monetario, sino en el valor sentimental.