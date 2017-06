Ciudadanos y PP exigen a Puigdemont se adelantes la elecciones autonómicas

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, ha hecho un llamado a Carles Puigdemont para que ponga fin al proceso independentista, al cual considera de pesadilla convocando a elecciones autonómicas, las cuales ve muy cerca.

En una rueda de prensa realizada en la sede de la formación naranja en Barcelona, en la que también participó Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña y jefa de la oposición en el Parlament, Rivera calificó como mediático y de performance política el anuncio realizado por el president del Govern sobre la fecha y la pregunta del referéndum, considera además que no tiene ningún efecto político, ya que no se celebrará debido a que pisotea el Estatut y la Constitución.

Rivera indicó además que el Gobierno de Cataluña sabe que el referéndum no podrá realizarse, por lo que no se atreven a firmar el decreto de convocatoria, por lo que ha hecho un llamado a Puigdemont a convocar a elecciones autonómicas, las cuales ha asegurado, darían paso a un Gobierno catalán que posea capacidad de consenso y se preocupe realmente por los catalanes.

Xavier García Albiol, presidente del Partido popular de Cataluña, también solicitó al president del Govern que ponga de inmediato fecha a las elecciones autonómicas, asimismo le ha instado a aceptar la invitación del Gobierno español para que asista al Congreso de los Diputados a explicar el proyecto referéndum independentista, exigiéndole ponga fecha en que va a dar la cara al Parlamento nacional.

Por su parte el líder del PSC, Miquel Iceta, en declaraciones dadas desde la sede de los socialistas catalanes, ha hecho un llamado a abrir un diálogo constructivo entre el Gobierno y la Generalitat, ya que considera que el referéndum de independencia no se llevará a cabo, debido a que no existe un decreto de convocatoria y además no se ha aprobado un proyecto que lo ampare desde el punto de vista legal.

