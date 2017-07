De cara al verano, no te olvides de cuidar tu cabello: te contamos todo acerca de Soleil, la línea de Kérastase

Llega el verano y nos preparamos para recibirlo, cuidando de nuestra piel con protectores solares e hidratantes, bebiendo mucha agua y alimentándonos con gran cantidad de frutas y verduras. ¿Y la salud del pelo? El cabello y su fibra son sumamente sensibles a los cambios de humedad y temperatura, por lo que cuidarlos antes y durante las vacaciones nos ahorrará un dolor de cabeza posterior.

Si bien existen muchas líneas en el mercado que han sido testeadas a lo largo de los años y elegidas por el público, hay una marca entre ellas que sobresale por sus valores de excelencia continuos y por brindar en cada nueva línea una solución más específica y más acertada: hablamos de Kérastase, la marca del grupo L’Oreal que comenzó su andadura allá por el año 1964, cuando François Dalle fusionó la ciencia del cabello con el lujo y creó esta marca, pionera en parangonar el cuidado del cabello con el de la piel. Desde su primer lanzamiento en la Rue Royale en París, Kérastase se convirtió en referente y ya en la década de 1980, tras el lanzamiento de Kérastase Masque à l’Huile de Germes de Maïs – una mascarilla enriquecida con aceite de maíz- su presencia se hizo fuerte a nivel internacional, en toda Europa, Norte América y Australia. Y a finales de los ‘90 Kérastase lanzó al mercado el que es aún hoy su producto estrella, Nutritive.

Muy poco después, Kérastase inventó la protección solar para el cabello, Soleil de Kérastase, formulado especialmente por L’Oréal advanced research. Esta línea está especialmente enfocada a reparar y proteger el cabello de los rayos uva y Kerastase recomienda utilizarlo dentro de un plan de cuidado diario de tres a cuatro pasos, que camia de acuerdo al tipo de cabello que tengamos: natural, muy seco, indisciplinado o sensibilizado.

La gama Soleil, específicamente formulada para combatir los agentes externos dañinos, cuenta con algunos productos destacados como su Bain Aprés Soleil, un champú anti-fotodegradación que ha sido creado especialmente para proteger de la foto degradación al cabello teñido o tratado, haciéndolo más resistente después de la exposición solar; Aqua-Seal, una crema fluida resistente al agua ideada específicamente para los cabellos expuestos al sol con una fórmula que proporciona protección solar para el cabello, aportando un acabado suave y con brillo. Y un destacado: el Micro voile protècteur, un spray para el cabello natural. Su combinación de ingredientes reduce el riesgo de fotodegradación para un brillo natural.

Por supuesto que todos queremos lucir un cabello suave, sedoso, brillante; pero claro, la solución no puede ser la misma para todos porque cada cabello es único en su tipo y además no todos tenemos el mismo estilo de vida. La marca se ha preocupado por desarrollar en laboratorio gamas específicas que se dedican a cada uno de los tipos de cabello y la as distintas preocupaciones que podamos tener en cuanto a los factores internos y externos que lo amenazan.

Entre las gamas más conocidas además de Soleil, se encuentran las líneas específicas dedicadas a la caída del cabello y a combatir la caspa, Spécifique que es la línea que cuida el cuero cabelludo, Volumifique que es la destinada a dar volumen, la que está específicamente formulada para el cabello graso, Nutritive, la encargada de la nutrición; Discipline, que cuida los cabellos rebeldes e indisciplinados, Densifique que es la que se restaura la densidad del cabello, y Reflection, la línea pensada específicamente para los cabellos tratados.

Y la lista sigue.

Entre los más nuevo, se destaca la reformulación de la línea ideada para el cuidado del cabello coloreado: la gama Reflection se reinventa y alcanza nuevos niveles de personalización con Los Touches Chromatiques, el primer cuidado personalizado que busca corregir el color en cabello coloreado.

Y no podía faltar una gama dedicada a la fuerza de los productos naturales. Nace Aura Botánica, la primera línea de cuidado del cabello con un 98% de ingredientes naturales, que contiene aceite de coco de Samoa y aceite de argán de Marruecos presionado a mano. Esta línea, especialmente ideada para los amantes de lo natural y lo ecológico, no contiene sulfatos, ni siliconas, ni parabenos. La fórmula promete cuidado y belleza con un brillo sin precedentes.

Y también destacamos la nueva fórmula anticaída, un nuevo tratamiento intensivo cuya nueva fórmula se inspira en el cuidado de la piel combinando Aminexil y Rhamnose. Tras 7 días de aplicación los laboratorios han comprobado menor pérdida de cabello en el peinado para el 90% de los individuos, en un test clínico realizado sobre en 119 personas, en base a una aplicación diaria y durante 6 semanas, versus la aplicación de un placebo.