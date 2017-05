Un buen gestor inmobiliario puede ahorrarte muchos problemas

A la hora de encontrar desde una vivienda hasta una oficina, una parcela, nave o cualquier cosa que estemos buscando, un gestor inmobiliario puede ser la clave para evitar calentamientos de cabeza y problemas legales.

En la vida debemos tomar muchas decisiones, y dependiendo de los conocimientos y el asesoramiento que tengamos, estas serán más o menos acertadas. A la hora de elegir una vivienda, una oficina o cualquier tipo de propiedad, ya sea para comprar o para alquiler, es esencial que conozcamos con detalle todos los asuntos relacionados con la actualidad inmobiliaria, de manera que no sólo vamos a conseguir un mejor precio, sino que además también vamos a garantizar nuestra seguridad a través de una inversión adecuada y por supuesto que cumpla con todos los requisitos legales para evitar sustos en el futuro.

Tu nueva vivienda en propiedad o alquiler está más cerca de lo que piensas

No hay duda alguna de que ahora nos encontramos en un momento fantástico para comprar o alquilar una vivienda, oficina, nave o cualquier tipo de propiedad, y es que estamos ante unos precios que hacía muchos años no encontrábamos, pero eso sí, no debemos confiarnos en exceso ya que poco a poco vamos observando una tendencia al crecimiento de los mismos, por lo que, cuanto antes nos pongamos en marcha, mejores precios vamos a conseguir.

Pero eso sí, no debemos dejarnos guiar por las emociones, ya que muchas veces es posible que encontremos un precio que parece fabuloso, pero por detrás haya algún truco que no conozcamos, y es que, si estamos moviéndonos por un campo que no tenemos dominado, lo mejor que podemos hacer es ponernos en contacto con profesionales del sector y que trabajen sobre todo en la zona donde queremos comprar el nuevo bien.

Por ejemplo, si buscamos casas y apartamentos en el Prado Uruguay, podemos contactar directamente con Ricardo Gorga Inmobiliaria, ya que siempre va a conocer mejor el terreno que cualquier otro inmobiliario que pertenezca a zonas apartadas. O si estamos buscando apartamentos de lujo en Barcelona porque queramos encontrar alquileres vacacionales que se adapten a nuestro presupuesto y a nuestros requisitos, también deberemos centrarnos en localizarlo en la zona.

Si por cualquier razón no tenemos a nadie de confianza en el lugar de destino, siempre podemos hablarlo con cualquier inmobiliaria que nos hayan recomendado o tengamos confianza con ella, ya que se encargarán de contactar con la inmobiliaria que tenga aquello en lo que estamos interesados para negociar y garantizarnos que todo se llevará a cabo de forma adecuada.

Y de igual manera, si somos propietarios de una vivienda y tenemos un inquilino a través de un contrato de alquiler, existe la posibilidad de que nos veamos con problemas a la hora de realizar los cobros, por lo que también deberemos estar en contacto con profesionales que nos permitan realizar notificación en contrato de alquiler que garantice nuestra seguridad jurídica como arrendadores.

También existe la alternativa de compartir espacios

Pero el caso es que hay una alternativa muy interesante que cada vez se está poniendo mucho más de moda sobre todo en lo que se refiere a aquellas personas que están buscando un espacio de trabajo. En concreto estamos hablando de los centros de coworking y espacios colaborativos.

Un centro de coworking es básicamente una zona de trabajo cooperativo, también conocido como oficinas integradas, trabajo en cooperación, etcétera. Básicamente se trata de un espacio o una oficina que compartiremos con otras empresas, emprendedores, autónomos, etcétera, aunque nuestros proyectos no tengan nada que ver.

Básicamente estamos hablando de un lugar que tendrá todo lo necesario para llevar a cabo nuestro trabajo pero garantizando que la inversión que tengamos que realizar sea mínima, lo cual es ideal no sólo para nuestro trabajo del día a día, sino también en aquellos casos en los que nos veamos obligados a desplazarnos y pasar cierto tiempo en lugares distintos, consiguiendo de esta forma que nuestra inversión sea mucho más moderada y sobre todo no se complique tanto el encontrar un lugar donde trabajar.