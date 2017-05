Cómo hacer un book de fotos con resultados profesionales

La imagen es muy importante en una gran cantidad de empleos, especialmente en trabajos de modelo, donde causar una primera buena impresión es esencial para conseguir destacar y que te ofrezcan el trabajo que estás buscando. A continuación, podrás encontrar una serie de consejos muy útiles que te pueden ayudar a hacer un book de fotos estupendo, que te servirá como tarjeta de presentación para mostrar en las agencias de modelos.

En un book de fotos, la calidad de las imágenes es un elemento básico. Para una agencia de modelos, por ejemplo, el presentar unas fotografías profesionales y de gran calidad, es uno de los factores en los que más se fijan en un primer momento para conceder posteriores entrevistas, por lo que cada una de las imágenes debe tener la mayor calidad posible. En este sentido, para sacar el mejor partido de tu imagen y conseguir unas fotografías de calidad, lo más conveniente es que las realice un fotógrafo profesional.

En cuanto a la cantidad de imágenes que debe contener un book fotografico, depende mucho del tipo de trabajo y de lo que se solicite en él, aunque, por lo general, es más adecuado poner pocas fotografías. Llevar un book con muchas fotos a cualquier agencia de modelos, dará una imagen poco profesional. Por el contrario, las imágenes deben estar muy seleccionadas y se deben escoger solo las fotografías excelentes. Nunca se deben poner fotos mediocres para rellenar, sino que se deben escoger solo algunas y que den una imagen versátil. Para escoger las mejores, es conveniente contar con la ayuda de un fotógrafo profesional.

Con respecto a la temática de las fotos, hay bastante libertad, por lo que dependiendo de la modelo, de sus trabajos anteriores o de otros muchos factores, como de tus convicciones o creencias personales, se puede optar por diferentes temáticas en las fotografías, distintos atuendos, etc. Por ejemplo, si estás convencida de que no quieres hacer trabajos como modelo de lencería, no es necesario poner fotos en lencería o en ropa de baño en el book.

Para hacer un book de fotos profesional hay bastante libertad también en las características de las fotografías. Se pueden presentar fotos a color o en blanco y negro también, con cualquier retoque fotografico, siempre que sean de excelente calidad y que tengan un perfecto acabado, para que muestren lo mejor de ti.