Barcelona, la ciudad española con mayor demanda de escorts de lujo

Todo lo que necesitas saber de este mercado: el perfil de hombres que contratan estos servicios, qué tipo de características se valoran más en la compañía de alto standing, etc.

Según las estadísticas, el servicio de compañía de alto standing cuenta con más adeptos cada año y es por tanto cada vez más fructífero, encontrándonos con gran cantidad de personas (sobre todo hombres) que aseguran sin ningún tipo de incomodidad, vergüenza o tapujos recurrir a la contratación de estas profesionales de forma recurrente. Muchos de éstos prefieren permanecer en el anonimato a la hora de realizar las encuestas, ya que o bien están casados o tienen pudor de ser reconocidos por sus familiares. Sin embargo, la gran mayoría cumplen algunas características en común, pudiendo llegar a crear un perfil bastante común sobre el tipo de hombres que contratan escorts de lujo: de entre 40 y 50 años, con rasgos caucásicos y puestos de trabajo de alto nivel.

Las escorts Barcelona, las profesionales del sexo más demandadas

En nuestro país, es Barcelona la ciudad con mayor demanda respecto a la compañía de lujo, contando en su haber por tanto con la mayor representación de profesionales en este sentido a través de las denominadas como escorts Barcelona. En la ciudad condal es habitual por tanto encontrarnos con mujeres de procedencias muy amplia y dispares entre sí, que se dedican profesionalmente a este ámbito (aunque no lo reconozcan abiertamente), algo que beneficia sobre todo a la amplia clientela que busca compañía en estas chicas de alto estanding cada vez que requieren servicios que vayan mucho más allá del ámbito sexual.

Y es que al tratarse de un servicio de lujo, la gran mayoría de contrataciones vienen dadas por clientes muy peculiares y que buscan alguna finalidad que vaya más allá de un simple encuentro íntimo. De hecho, a la hora de ofrecerse a través de las distintas agencias, páginas webs y el resto de medios de contacto disponibles las escorts de lujo en Barcelona ofrecen todo tipo de características descriptivas tanto a nivel estético y físico como mental: desde aspectos relacionados con su altura, color de ojos y pelo, gustos culinarios y musicales, medidas corporales, etc. Hasta otras características menos habituales como por ejemplo si disponen de educación y modales de alto nivel, o si hablan varios idiomas, si están dispuestas a representar algún papel o rol (como por ejemplo hacerse pasar por tu pareja ante tu familia)…

Evidentemente, cada tipo de servicio y escort conlleva un precio final que también deberá de ser indicado y que dependerá de la tarifa que ésta aplique a los mismos (pudiendo variar normalmente en función de las horas o de los trabajos a realizar), existiendo también estrategias comerciales que éstas profesionales del sexo aplican a sus servicios, como por ejemplo el potenciar las contrataciones duraderas a través de packs de varias horas o inclusive días con precios que se van reduciendo al pasar las dos o tres primeras horas, o una franja horaria concreta, etc. Esta profesión no deja de ser un negocio (y uno muy lucrativo, por cierto) en la cual ser guapa o atractiva no es suficiente para atraer la atención de los hombres que normalmente contratan los servicios de las escorts de lujo, por lo que la creatividad y el saber venderse a nivel comercial en cuanto a tarifas también debe de ser una de las habilidades de las escorts Barcelona. Más aún si quieren fidelizar clientes para mantener una serie de ingresos estables al mes.

¿Qué es lo que busca exactamente el cliente al contratar a estas chicas de compañía?

Principalmente, el motivo suele ser el reconocimiento que te otorga ir a cenar a un sitio elegante con una chica guapa y atractiva con respecto al resto de los comensales, o simplemente pasear con ella de la mano por la calle. Como ya hemos indicado a la hora de describir el perfil de varones que suelen codearse con escorts en Barcelona y el resto de ciudades, éstos suelen ser hombres adinerados a los que no les importa pagar grandes sumas por un servicio de compañía que dure varias horas, o inclusive invitar a la chica en cuestión (con todos los gastos pagados, por supuesto) a cualquier evento social al que vaya a acudir y para el que quiera destacar por encima del resto de asistentes. Es precisamente para este tipo de ocasiones donde además de las habilidades sexuales de las escorts, entran en escena otras características igualmente relevantes ya que no solo basta con una poderosa presencia física, también es necesario aportar una buena conversación y demostrar saber estar.

De hecho, suele ser en las convenciones y conferencias empresariales cuando más crece la demanda en la ciudad condal, con gran cantidad de empresarios en busca de compañía femenina inteligente a la par que con grandes cualidades a nivel físico y estético que le pueda aportar muchos más beneficios al margen del posterior encuentro sexual final (si es que se lleva a cabo).

Posible legalización de estas actividades

Con el paso del tiempo y vista la gran cantidad de dinero que mueve el mercado de la carne, el gobierno lleva tiempo considerando si legalizar a las escorts Barcelona, y sobre todo de hacerlo, cómo debería de suceder esto. Hay opiniones tanto en contra como a favor de esta situación, con opiniones muy dispares entre ambos bandos y que no hacen más que aumentar la polémica que siempre ha rodeado a este tipo de profesiones, y que son la tónica dominante desde su existencia mucho tiempo atrás.

La realidad es que los servicios de escorts de lujo no han desaparecido aún y pese al rechazo sufrido por gran parte de la sociedad a lo largo de su amplia existencia, y menos aún lo hará ahora que cuenta cada vez con un mayor número de clientes según los últimos datos y cifras obtenidas. Por tanto, España tendrá que acabar abordando este tema de una manera u otra sobre todo atendiendo a que uno de los mayores mercados de escorts de lujo está en Barcelona.