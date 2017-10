Barack Obama sale nuevamente a la palestra pública para apoyar candidatos demócratas

Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, participó este jueves en dos mítines de candidatos gubernamentales demócratas, algo que no hacía desde que abandonó la Casa Blanca en enero pasado, la participación de Obama en la campaña de su partido tiene por objetivo revertir la tendencia electoral negativa que atraviesan los demócratas.

La primera presentación de Obama se dio en Nueva Jersey para apoyar la candidatura de Phil Murphy; candidato republicano que tratará en noviembre de ganar la gobernación que se encuentra bajo el mando de los republicanos.

Murphy, un ex banquero de Wall Street, buscará darle el triunfo a los demócratas, su contendiente es Kim Guadagno actual vicegobernadora y miembro del partido republicano, ya que Chris Christie, actual gobernador, no puede optar a un tercer periodo, de acuerdo a lo establecido en las normas electorales estadounidenses; A pesar de la ventaja que tiene el candidato demócrata en las encuestas, Obama llamó a los simpatizantes a salir a votar para garantizar el triunfo, recomendando no dar por ganadas las elecciones.

Recordó a los electores demócratas que no se puede dar ninguna elección por ganada y recordó lo sucedió en las pasadas elecciones presidenciales en las que todo el mundo daba por sentado una victoria de la candidata demócrata Hillary Clinton; sin embargo a la postre resultó ganador el candidato republicano y actual presidente, Donald Trump.

Obama criticó el actual rumbo que lleva el país, asegurando que algunas de las políticas que se ven en estos días, pensábamos que habían quedado en el pasado, aseguró que quienes gobiernan parecen de hace 50 años e indicó que deberían recordar que estamos en el siglo XXI y no en el siglo XIX.

Posteriormente el exmandatario se dirigió a Virginia para brindar su apoyo a Ralph Northam, actual vicegobernador del estado y candidato demócrata a la Gobernación de ese estado, ya que el actual gobernador, Terry McAuliffe, no puede optar a repetir un nuevo periodo en el cargo.