El auge de los préstamos rápidos beneficia a los más jóvenes

Las microfinanzas las avalan empresas de prestamistas que desde la implantación de Internet operan auspiciando el movimiento de un gran volumen de dinero

Una página web comparadora de préstamos rápidos ofrece un listado sobre los préstamos concedidos a tiempo real por todas las financieras del mercado online. Por supuesto no se indica el nombre completo del cliente, si no solo el nombre propio y la ciudad a la que pertenece. Junto a estos datos se ve el monto del dinero solicitado, que en este caso va de 10 a 1.000 euros. Pero, ¿quién accede a demandar esta cantidad tan pequeña de dinero? Estudiantes, jóvenes en general y también personas adultas que deben hacer frente a un imprevisto como el pago de una factura y no pueden echar mano de sus ahorros. Las microfinanzas las avalan empresas privadas de prestamistas que desde la implantación de Internet operan online auspiciando el movimiento de un gran volumen de dinero.

Para solicitar estos mini Préstamos rápidos basta con introducir desde la página web, el nombre, dirección, número de DNI, teléfono y número de cuenta bancaria donde se ha de realizar la transferencia. la operación es muy sencilla y la verificación se realiza online. Al cabo de pocos minutos, el demandante tendrá en su email la respuesta.

Desde portales especializados se comparan los préstamos del mercado online y se evita al cliente tener que hacer este trabajo para seleccionar el préstamo con un mejor periodo de tiempo para retornarlo o menos intereses.

A la hora de firmar cualquier contrato hay que leer todos los puntos y en caso de duda, consultar con un experto, aunque trabajando desde un comparador los Créditos online respuesta inmediata siempre se realizan mediante entidades de solvencia garantizada.

Los minicréditos están realizando una función social muy interesante que antes de Internet no existía, o no con esta magnitud, puesto que las entidades bancarias no concedían ni conceden préstamos de estas cantidades, sino que siempre lo ha hecho de mayores cantidades y para la compra de bienes inmuebles, vehículos, etcétera.

Este tipo de préstamos que alivian a un sector social que antes no podía hacer frente a sus necesidades por estos montantes de dinero se han instaurado en todos los países y según los economistas expertos cabe la posibilidad que con ellos, una parte de la población se acostumbre a vivir endeudada, una opción de vida que puede generar mucho estrés. Pero también pueden tener el efecto contrario, porque poder acceder a pequeños montos de dinero de forma tan rápida, sin tener que dar explicaciones, hace que mucha gente pueda hacer frente a según qué pagos que antes debía descuidar a la fuerza.

Ventajas y desventajas de los préstamos online

Cincuenta y seis agencias prestamistas son las que la página web comparadora usa para dar opciones a sus usuarios al mismo tiempo que en ella advierte de las ventajas y desventajas de solicitar este tipo de préstamos. La mayor ventaja es la rapidez con la que se obtiene el dinero sin tener que dar explicación alguna y las desventajas las crean sobretodo, los altos honorarios e intereses que se derivan de cada uno de ellos.

La Tasa Anual Equivalente (T.A.E) puede ser muy alta según qué agencia conceda el minicrédito, pero también pueden solicitarlo aquellos que están en listas de moroso como la ASNEF, eso sí, con mayores intereses todavía.

Los solicitantes deberán prestar atención en cuál de la página comparadora las agencias se dan mayores beneficios respecto al préstamo y decidirse por este, para poder salir del apuro que le lleva a solicitarlo y hace crecer este sector de la economía que tanto ha crecido en los últimos años.