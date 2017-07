Alcaldesa de Barcelona facilitara el referéndum del 1 – O, aunque duda que sea efectivo

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, aseguró que el Ayuntamiento ha decidido facilitar el desarrollo del referéndum que tiene previsto celebrar el 1 de octubre el Govern de Cataluña, sea lo que sea, una movilización o un referéndum, aunque ha dicho tener dudas de que si efectivamente se produce la votación sea un referéndum efectivo, de lo que considera como principal responsable al inmovilismo del Gobierno del Partido Popular.

En declaraciones a los medios luego de la presentación del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona y al preguntársele sobre su participación en la consulta del 1 –O, La alcaldesa ha sostenido que su disposición a participar es muy clara, aunque ha dicho que todavía no hay convocatoria y no se sabe si habrá urnas o no.

Colau afirmo que Barcelona en Comú y Catalunya en Comú, partidos de los que una destacada dirigente, son espacios soberanistas, que tienen muy en claro la necesidad de un referéndum efectivo que permita decidir la relación entre Cataluña y el Estado.

Al referirse a las acusaciones de ambigüedad que ha recibido Catalunya en Comú de algunos factores independentistas, Colau señalo que está consciente de que muchos independentistas están impacientes y exasperados por la actitud que ha asumido el PP, sin embargo considera que es necesario expresar todas las dudas.

La líder de en Comu hizo un llamamiento a todos los soberanistas, que considera es la mayoría del pueblo catalán a ser respetuosos y a esforzarse por buscar puntos de acuerdo que permitan desatascar el referéndum efectivo, que en verdad tenga garantías y seguridad.

Por su parte Podemos, de acuerdo a lo declarado por Pablo Echenique, su secretario de Organización, asegura que la posición adoptada por Colau de facilitar la celebración de la consulta del 1 – O permitiendo el acceso a las sedes municipales y colocando cajitas encima de las mesas, es muy legitima y además un acto administrativo de poca gravedad.