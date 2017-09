¿Ahorrar de verdad?

Si hay algo que la crisis nos está enseñando, es que necesitamos ahorrar por lo que pueda suceder.

Ahorrar ha sido desde siempre uno de los principales objetivos de todo el mundo. O de casi todos, ya que siempre hay quien parece tener suficiente dinero para gastar, al menos hasta que llegó la crisis y saltaron las alarmas. Aunque hay algo bueno que nos ha traído esta, y es que nos estamos concienciando cada día más de lo importante que es tener un respaldo económico por lo que nos pueda pasar alguna vez. También que no podemos confiar nuestra vida al dinero, aunque ese es otro tema que daría para un apasionado debate en otra ocasión. Por el momento nos centraremos en ahorrar dinero en cosas cotidianas, a veces con medidas preventivas y otras tomando determinadas decisiones.

Reparación, mejor que tirar y comprar uno nuevo

Hasta la crisis, nos habíamos acostumbrado a que si algo empezaba a funcionar mal, lo tiramos y compramos uno nuevo. Hasta en artículos de cierto valor, como ordenadores Apple, si dejaba de funcionar mucha gente ni se plantea llevarlo a reparar.

Hoy es diferente, el servicio tecnico es nuestro mejor aliado cuando notamos que hay algo que no va bien en nuestro MacBook Pro. Lo cual es realmente práctico y económico, ya que un servicio de reparación de Apple que se dedique a reparar la placa base en lugar de cambiar el equipo nos sale mucho más económico. Por no hablar de que el funcionamiento seguirá siendo el mismo que antes de la avería, así que no nos tenemos que dedicar a adaptarnos otra vez al nuevo equipo.

Tomar medidas para evitar que roben el coche

¿Acaso hay algún gasto más grande que el de un coche? En realidad sí, el de una casa, pero a diferencia de esta el coche nos lo puede robar y podemos encontrarnos ante dos escenarios: que no aparezca nunca y tengamos que comprarnos otro, o que aparezca pasadas unas semanas totalmente destrozado, con lo que igual hay que hacer lo mismo.

En el Blog del Espía tienen una solución que puede hacernos ahorrar dinero. Un localizador de coches que nos permitirá saber en todo momento dónde está el coche. Y si desaparece sin que lo hayamos movido, podremos localizarlo gracias al GPS espía que hayamos colocado en él. Así podremos dar la alarma en cuanto pase y recuperar el coche ante de que sea demasiado tarde, ahorrando mucho dinero y una parte del disgusto. También se pueden utilizar como localizador para moto si nos movemos en dos ruedas.

El entretenimiento más barato

Posiblemente en el mundo del ocio es en el que encontremos los dos extremos: desde los planes más costosos y espectaculares, hasta herramientas gratuitas con las que matar el tiempo, lo cual tampoco está mal. Las aplicaciones y juegos para móviles permiten entretenernos sin necesidad de gastar una fortuna.

Un ejemplo lo encontramos en Minecraft Pocket Edition gratis, que traslada a las pantallas de nuestros terminales de bolsillo la emoción de este popular juego. Si no quieres gastar dinero en un videojuego pero sí te gusta pasar el rato jugando, esta es una excelente opción.

Conseguir tus canciones favoritas

¿Cuántas veces has escuchado una canción en Youtube y has querido tenerla para escucharla otra vez? El problema es que te gusta solo esa canción, y no el resto del disco del artista que la canta. Con Descargar.media puedes sacar la música del vídeo y hacer tus propios discos recopilatorios. Una opción económica, siempre que las canciones estén libres de derechos.

Salvo excepciones, la crisis ha cambiado nuestras costumbres en muchos sentidos. Uno de ellos es el del modo en que utilizamos el dinero. Algo bueno tenía que tener, ¿no es cierto?