Actúa, nuevo partido político inscrito por Gaspar Llamazares y Baltasar Garzón

Gaspar Llamazares Izquierda Unida en la Junta General de Asturias, ha decidido liderar el un nuevo proyecto político, el cual lleva por nombre “Actúa”, el en que participan importantes personalidades de la izquierda española, entre ellas, el juez, Baltasar Garzón. La nueva agrupación fue inscrita el pasado 3 de agosto en el registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior; sin embargo Llamazares confirmó este martes a la agencia Europa Press que el registro de Actúa no implica que ya haya una decisión su participación en próximos los procesos electorales.

El líder de la nueva organización explicó que su inscripción como partido político no responde a intereses electorales, sino que se ha hecho para proteger dicho nombre, como lo hizo en su momento Podemos, Aseguró además que el camino a seguir de la nueva formación se verá en su momento.

Llamazares indicó que la decisión de inscribir a Actúa como partido político fue tomada por los abogados de la asociación, para evitar que otra empresa que estaba interesada pudiese frenar la inscripción del nuevo partido; aunque a pesar de estar inscrito el movimiento continúa siendo una plataforma para la intervención política, una organización solamente instrumental y que actualmente está alejada de cualquier proceso electoral.

El parlamentario asturiano explicó que los impulsores de la nueva organización política, aún no han tomado la decisión de si está tendrá participación electoral o no; actualmente la plataforma se presenta como una iniciativa política y social; sin embargo acotó de acuerdo a cómo evolucione la situación política tanto Actúa como la izquierda en España, tomarán las decisiones oportunas, pero por ahora no.

Actúa fue registrado como partido político con actuación en el ámbito estatal, con el objetivo de formar un espacio para la reflexión ante la necesidad de un cambio político, según ha informado Llamazares, quien aseguró además que esta nueva organización no es incompatible con las funciones que desempeña en Izquierda Unida.