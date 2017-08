Accidentes Laborales por Caída en las Obras

Cuando un trabajador sufre algún tipo de lesión o accidente durante el desempeño de su trabajo, este tiene derecho a recibir una indemnización por parte de la empresa. La inseguridad en los puestos de trabajo de los operarios hace que la construcción sea uno de los ámbitos que mayor número de accidentes laborales registra cada año. En una ciudad como Nueva York, donde la mayor parte de los proyectos se realizan en altura, el riesgo es mayor si cabe.

Consideraciones sobre los accidentes laborales. Legislación y derechos

Una lesión de caída en los trabajos de construcción es el mayor motivo de accidente laboral que podemos encontrar en la ciudad de Nueva York y Brooklyn. Estas suponen hasta el 42 % del total de accidentes registrados cada año. Este tipo de accidentes pueden surgir por diferentes motivos. Bien puede ocurrir que el trabajador no cumpliera con todas las medidas de seguridad o bien sea porque la propia contratista no cumplía con los mínimos de seguridad establecidos por ley. Las leyes estatales obligan a las empresas a seguir una serie de pasos para proteger las obras y a los trabajadores durante el desempeño de su labor, leyes que en muchos casos no se cumplen o son claramente deficientes.

Dentro de los diferentes tipos de accidentes laborales que pueden surgir en una obra de construcción podemos destacar los siguientes por su mayor incidencia: caídas desde andamios o escaleras, caídas en sitios de construcción por elevación, derrumbe de edificios o partes del mismo o mal funcionamiento de las medidas de seguridad propuestas por la empresa contratista. Las leyes que establece el Estado son muy claras en cuanto a este tipo de accidentes y a los derechos a indemnización de los trabajadores que sufren cualquier tipo de accidente durante el desempeño de su labor. Los trabajadores tienen derecho a una indemnización, conseguirla es trabajo de los abogados que le representen.

¿Qué puede hacer un trabajador cuando sufre un accidente en el trabajo?

Los trabajadores tienen derecho a una indemnización por accidente laboral cuando este se ha producido durante el desempeño de su trabajo y la empresa contratista ha incumplido una o varias de las medidas de seguridad pertinentes. También se puede pedir indemnización cuando el culpable del accidente es un tercero. Entre los principales incumplimientos que suelen acontecer dentro de las empresas contratistas podemos destacar la falta de seguridad o señalización de lugares peligrosos en la obra, la falta de material de seguridad que debe proporcionar la misma o contratos fraudulentos entre la empresa y el trabajador. Si usted ha sufrido un accidente laboral durante su trabajo, lo primero que tiene que hacer es acudir a su abogado de confianza y dejarse asesorar sobre si puede llegar a recibir una indemnización por parte de la empresa. Nuestro bufete de abogados tiene una amplia experiencia en el sector y disponemos de un equipo legal de gran trayectoria. En nuestro haber contamos con una gran cantidad de casos ganados y de fuertes indemnizaciones para los trabajadores.