4 de las app y artículos más populares para navegantes online

Un breve análisis sobre aquellos cuatro artículos o herramientas que nos trae la tecnología y que nos permitirán estar a la última y no perdernos nada.

La pregunta es en cuántas ocasiones, quién de nosotros no ha soñado con tener a mano una mini grabadora espia que pasara desapercibida para poder fisgonear en conversaciones ajenas. Las grabadora espía en ESPIA2 son aparatos para profesionales esta vez al alcance de todos, lo que hace que mucha gente la adquiera para tenerla a mano en las ocasiones en las que había soñado con hacerlo.

Estas minis grabadores se pueden incorporar a los artículos más impensables, desde un bolígrafo hasta la suela de un zapato, emulando a los espías y detectives de las películas, pero también pueden estar camufladas en regletas de enchufes de electricidad, lámparas de mesa infantiles y hasta en pen drives.

Ninguna conversación quedará a salvo de estas mini grabadoras que además cuentan con una captación de sonido profesional. Tampoco es posible levantar sospechas con ellas y con estas mismas grabadoras camufladas en un centro de mesa se grabaron conversaciones en un restaurante en Barcelona de la ex novia de Jordi Pujol Ferrusola que fueron uno de los primeros pasos para la investigación y la posterior imputación (hoy en día se encuentra en la cárcel) por blanqueo de capital y evasión fiscal, un delito que también se extiende a casi toda su familia.

Contar con una página web operativa y presente en el escaparate global de Internet

Y mientras algunos están en la cárcel, otros buscan su lugar en Internet, un sitio donde alojar su página web, es decir, un hosting, alguien que alquile una parte de esta nube y donde poner toda nuestra información, nuestros enseres. Un lugar que se puede conseguir en plataformas como Godaddy coupons. Es muy importante elegir bien el hosting o dominio porque éste va a ser nuestra casa y no queremos un lugar donde pueda entrar todo el mundo, que no cuente con suficiente seguridad, como tampoco vamos a querer el más lento a la hora de acceder o aquél que siempre está caído, de modo que nuestra página web casi nunca esté operativa y por lo tanto no se esté presente en la red.

Los Sims: más de 100.000.000 de copias en todo el mundo lo convierten en el juego más vendido en todo el mundo

Existen varios tipos de hosting y cada uno tiene unas prestaciones distintas, así que hay que estudiar bien cuáles son antes de decidirse por uno de ellos. Los jugadores de videojuegos no precisan un hosting pero si poder acceder a él, como a Sims 4 gratis. En este caso estamos hablando del videojuego más vendido de la historia, más de cien millones de copias en todo el mundo.

En este particular video juego se debe cubrir las necesidades de los personajes que se crean, hacer posibles sus anhelos y dirigir su vida en el interior de sus casas y fuera de ellas. Y si bien el juego tiene la función libre albedrío para que los personajes hagan los que les venga en gana, normalmente es el jugador el que les ordena las actividades a realizar.

Los emoticonos sustituyen las palabras y designan los estados de ánimo más comunes

Vivimos en el mundo de la imagen más allá de los videojuegos en los que hacerse cargo de la vida de los personajes y esto se hace patente en las aplicaciones de mensajería y también en las redes sociales, donde muchas veces se sustituyen las palabras por emoticonos que designan los estados de ánimo más comunes.

Un articulo con emoticones para facebook explica cómo los emoticonos que más se usan son los de corazones o aquellos que hablan de cariño, amor y amistad entre personas, pero también el emoticono de sorpresa y de fastidio están entre el top ten de los más usados. Y también existen los verdaderos expertos en emoticonos que no tienen suficiente con los que les brinda la app o red social y buscan nuevos para amenizar de forma más precisas sus mensajes.

Y es que las palabras siempre se pueden interpretar mal, en cambio los emoticonos dejan claro que es lo que están expresando y no se crean los molestos equívocos de las nuevas formas de comunicarse.